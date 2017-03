Trở thành cái tên đình đám, cát xê biểu diễn của các ngôi Sao cũng khiến nhiều người choáng váng.

MC Kang Ho Dong

Là một trong những danh hài, người dẫn chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Dù anh vướng scandal trốn thuế thu nhập năm 2011 nhưng khi trở lại, Kang Ho Dong vẫn bắt nhịp được các chương trình.

Theo như thống kê của đài KBS năm 2008, MC to cao này xếp vị trí thứ nhất về cát-xê với con số 8,9 triệu won (179 triệu đồng)/tập khi tham gia show 1 Night 2 Days.

Ngoài show quen thuộc này, Kang Ho Dong còn là gương mặt danh hài trứ danh ở hàng chục chương trình truyền hình ăn khách khác. Một số show đáng chú ý của Kang Ho Dong gồm Strong Heart, Star King, Barefooted Friends, 1 Night 2 Days, Golden Fishery, Our Neighborhood Arts and Physical Education…

Tính ra thu nhập của anh lên tới hàng tỷ đồng chỉ riêng việc dẫn game show. Ngoài bản tính pha trò hài hước, giọng nói khàn của Kang Ho Dong khiến anh tạo được nét riêng.

Bên cạnh đó, Kang Ho Dong từng nằm trong danh sách Top các ngôi sao Hàn được trả thù lao đóng quảng cáo cao ngất ngưởng. Mức thù lao anh nhận được ước tính trong năm 2013 là con số 500 triệu Won (hơn 9,93 tỷ VND). Kang Ho Dong được xếp cùng mức với các diễn viên Hyun Bin, Lee Seo Jin, nữ diễn viên Lee Min Jung và nhóm nhạc nữ Sistar.

Yoo Jae Suk

Yoo Jae Suk sinh ngày 14 tháng 8 năm 1972 là nghệ sĩ hài, diễn viên và người dẫn chương trình nổi tiếng với biệt danh “MC quốc dân Hàn Quốc”.

Các chương trình nổi tiếng của nam danh hài này phải kể đến X-Man, Happy Together, Infinity Challenge, Come To Play và đặc biệt là Running Man.

Yoo Jae Suk không chỉ được khán giả yêu mến mà còn được các hậu bối trong ngành giải trí hết lời ca ngợi. Nam danh hài là một người tốt bụng, điềm đạm, chăm sóc mọi người xung quanh như gia đình.

Theo thống kê, Yoo Jae Suk đứng đầu với số tiền 1 năm nhận được từ đài MBC là 954,4 triệu won (hơn 19 tỷ đồng).

Thậm chí một bản hợp đồng được cho là của nam MC quốc dân Hàn bị lan truyền khiến dân mạng “sốc” vì số tiền thù lao. Theo như bản thảo này, MC được trả 10 triệu won (200 triệu đồng)/tập. Tuy nhiên sau đó đại diện của đài MBC lên tiếng phủ nhận con số trên.

Dẫu vậy chi phí được báo cáo của các công ty phát thanh truyền hình đã hé lộ phần nào thu nhập của nam MC quốc dân này.

Độ nổi tiếng giúp thù lao của Yoo Jae Suk tăng nhanh và giữ vững trong vài năm gần đây. Năm 2008, Yoo Jae Suk xếp sau Kang Ho Dong về thù lao với mức 8,4 triệu won (168 triệu đồng)/tập với show Happy Together.

Với thành công vang dội của show Family Outing, Yoo Jae Suk tăng mức thù lao lên 9 triệu won (180 triệu đồng)/tập.

Từ năm 2011 đến nay, nam MC nhận về trung bình 10 triệu won (200 triệu đồng) chỉ với 45 phút tham gia một chương trình.

Thu nhập đi liền với tài năng ngày được đánh giá cao của nam danh hài gạo cội này.Đến nay Yoo Jae Suk giành được 13 giải thưởng lớn nhất (giải Daesang) trong các lễ trao giải lớn trong nước.

Trấn Thành

Là một trong số những MC đình đám đắt show nhất hiện nay. Ngoài MC, anh còn đảm nhận nhiều vai trò khác như giám khảo, đóng quảng cáo, đóng hài… Đa zi năng như vậy nên số tiền mà Trấn Thành thu về không phải là ít. Chắc chắn ai cũng choáng khi nghe giá cát sê của nam MC này.Cụ thể, chỉ cần mỗi lần khán giả thấy sự xuất hiện của Trấn Thành ở mỗi tập của gameshow, giám khảo trên truyền hình, anh đã thu về cho mình ít nhất 30 triệu đồng. Như vậy, chương trình chia càng nhiều tập thì Trấn Thành sẽ bỏ túi số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Còn với các chương trình bên ngoài, một bầu show tiết lộ để mời Trấn Thành tham gia thì cái giá lên tới 6 ngàn USD, tương đương với hơn 120 triệu đồng – một con số chỉ nghe đã thấy toát mồ hôi. Nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông khiến anh là ‘con mồi’ để các nhãn hàng rình rập và thuê quảng cáo.

Chỉ cần có một nhãn hàng để mắt, anh có thể kiếm được vài tỷ đồng cho những hợp đồng quảng cáo béo bở.

Hari Won

Còn về Hari Won, từ sau khi quen Trấn Thành thì hình ảnh của cô còn được lan truyền rộng rãi, ngang tầm với các ngôi sao đình đám khác trong làng giải trí. Chính vì thế mà cô liên tiếp được mời làm giám khảo, xuất hiện trong nhiều chương trình hơn. Nhờ vậy mà cát xê của cô cũng tăng vọt.

Trong một lần chia sẻ trước đây, nữ ca sĩ cho biết: “Sau Cuộc đua kỳ thú, bắt đầu được nhiều người biết đến, tôi chạy show và chụp hình báo. Dù cát-xê không nhiều, khoảng vài triệu nhưng vẫn rất vui. Dần dần, con số này tăng rất nhiều mà tôi không thể ngờ tới.”

Ngoài ra bạn gái Trấn Thành còn chia sẻ, “cát-xê bộ phim đầu tay của tôi là 50 triệu, còn trong hợp đồng phim mới nhất con số này tăng 10 lần. Đối với các hợp đồng quảng cáo, con số sẽ cao hơn nữa.”

Nói như vậy, hiện tại để mời được Hari Won đóng phim thì các nhà làm phim phải bỏ ra ít nhất là nửa tỷ. Còn muốn có một hợp đồng quảng cáo với nữ ca sĩ người Hàn Quốc thì các nhãn hàng phải chi ra số tiền hàng tỷ đồng.

Thiên Kim