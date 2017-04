Cựu danh thủ Liverpool Jamie Carragher tin rằng một ngày nào đó Messi và Ronaldo sẽ nhận ra họ đã tạo cảm hứng cho nhau trở nên vĩ đại nhưng Messi vẫn là siêu sao tài ba hơn.

Trong khi sự cạnh tranh của hai siêu sao sẽ được hâm nóng ở trận “kinh điển” rạng sáng ngày 24/4, Carragher cho rằng một khi họ treo giày, cả hai sẽ dành cho nhau sự tôn trọng. “Tôi nghĩ sự so kè giữa Messi và Ronaldo chính là nhân tố quan trọng thúc đẩy họ phát triển tài năng. Họ đã tạo cảm hứng cho nhau vươn tới những đỉnh cao lớn hơn. Có thể là khi đã giải nghệ rồi họ mới nhận ra điều đó. Khi cả hai không còn thi đấu nữa, họ có thể bắt tay, ôm nhau và nói cảm ơn vì tôi tin là Messi sẽ không phải là Messi như hôm nay nếu không có một đối thủ như Ronado và ngược lại”.

Giày Vàng cho Messi, nhưng Bóng Vàng là dành cho Ronaldo

Mới chỉ sắp hết quý đầu năm 2017, nhưng có thể thấy Cristiano Ronaldo đang đầy cơ hội giành Quả bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp. Ngược lại, Lionel Messi có lẽ chỉ được an ủi với Chiếc giày Vàng châu Âu.

Messi và Ronaldo sẽ lại so tài với nhau rạng sáng ngày 24/4

Đêm nay CR7 và Leo10 một lần nữa so tài khi Real và Barca đối đầu trong trận “kinh điển” lượt về của Liga 2016-17. Real của Ronaldo đang chiếm lợi thế lớn so với Barca của Messi trong cuộc đua vô địch khi hơn đối thủ 3 điểm và đá ít hơn 1 trận. Tuy cho rằng Messi và Ronaldo tạo cảm hứng cho nhau vươn tới đỉnh cao nhưng Jamie Carragher vẫn khẳng định Messi ở đẳng cấp khác so với CR7.

“Messi ở đẳng cấp cao hơn Ronaldo. Khi tôi chứng kiến Ronaldo làm chuyện gì đó đặc biệt thì tôi thường có thể hiểu anh ta đã thực hiện như thế nào nhưng khi Messi làm chuyện gì đó đặc biệt thì bạn không có từ nào để tả. Chỉ thốt lên được một tiếng “wow”. Ngôn từ trở nên bất lực với Messi. Bạn thậm chí không hiểu nổi anh ta đã làm gì. Điều tôi khâm phục nhất ở Ronaldo là tính chuyên nghiệp mẫu mực và sự mạnh mẽ. Ronaldo cũng đã thay đổi lối chơi của mình những năm gần đây, ít vẽ vời hơn, tập trung vào việc ghi bàn và giờ anh ta là một trong những cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới”.

HT

Tổng hợp