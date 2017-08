Cựu siêu mẫu Cara Delevingne ngày càng chứng tỏ rằng sau khi từ bỏ đỉnh cao danh vọng của làng thời trang, cô vẫn là tài năng đặc biệt của làng giải trí.

Xuất thân trong một gia đình danh giá và giàu có tại London (Anh), Cara Delevingne bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 10 tuổi. Cô sớm có cơ hội tiếp cận với thời trang đỉnh cao khi được tạp chí Vogue của Italy mời chụp ảnh cùng người mẫu Lady Eloise Anson.

Cara sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ít ai biết rằng quá khứ của cô là những ngày tháng tuổi thơ không yên bình bên cạnh người mẹ nghiện thuốc phiện nặng.

Từ tiểu thư nước Anh đến biểu tượng thời trang

Với cô bé Cara khi ấy, tìm đến cái chết là cách giải thoát cuối cùng. “Một lần, tôi chôn mặt mình vào bọt cạo râu, sau đó ăn cắp dao cạo của bố và cắt một đường thật sâu ở ngón tay. Tôi chỉ muốn được giải thoát”, nữ siêu mẫu kể lại trên tạp chí W.

Trải qua những năm thiếu niên cùng chứng bệnh trầm cảm, cô nàng Cara 17 tuổi quyết định bỏ học tại một trong những trường công lập đắt đỏ nhất ở Anh và theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp.

Sự nghiệp của Cara thực sự cất cánh khi cô được nhà thiết kế lừng danh Christopher Bailey của hãng Burberry để ý đến hồi năm 2012. Kể từ đó, Cara nhanh chóng nổi lên thành hiện tượng trong làng thời trang thế giới.

Cara Delevingne sớm đứng trên đỉnh danh vọng của làng thời trang thế giới.

Được mệnh danh là “nữ hoàng của sàn catwalk quốc tế”, người mẫu trẻ tài năng bậc nhất thế giới, Delevingne là con cưng của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như Chanel, Fendi, Burberry, Moschino, Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Stella McCartney.

Mỗi lần catwalk hay chụp ảnh bìa tạp chí, Cara đều để lại dấu ấn riêng không thể lẫn vào đâu. Sau hành trình hơn 10 năm, Cara Delevinge vươn lên trở thành một trong những người mẫu thế hệ mới xuất sắc nhất, là đại diện điển hình cho hình mẫu “IT girl”: trẻ trung, kiêu kỳ và không kém phần nổi loạn.

Không chỉ phá cách trong hình ảnh, chính tính cách của cô cũng là điều bí ẩn và thu hút người hâm mộ. Bên trong một siêu mẫu vui vẻ, hòa đồng và luôn tràn ngập màu sắc lại là một cá tính bốc đồng và thậm chí là bất cần.

Cô là hình mẫu của một thế hệ ngôi sao trẻ, dám nghĩ dám làm, dám đối đầu với những định kiến của nghệ thuật và xã hội. Cara Delevingne từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Thật là mệt mỏi khi xinh đẹp thì phải có tiêu chuẩn như thế nào".

"Tôi chán nản cái xã hội này khi họ tự cho mình quyền định nghĩa về việc xinh đẹp. Rũ sạch quần áo, gột bỏ lớp make up và cắt sạch tóc đi. Gạt hết đống vật chất đó, Chúng ta là ai? Chúng ta nhìn nhận như thế nào là xinh đẹp?”, Cara khẳng định.

Chối bỏ ánh hào quang

Cara Delevingne là một trong những chân dài cá tính và nổi bật nhất của làng thời trang thế giới thế hệ mới. Tuy nhiên, cô gây bất ngờ khi quyết định từ bỏ thời trang và chuyển hướng sang diễn xuất.

Với cô nàng siêu mẫu cá tính và bất cần này, mọi quyết định đều trở nên điên rồ hơn. Khi đang đứng ở đỉnh cao danh vọng của làng thời trang, ở vị thế mà hàng nghìn người mẫu trẻ mơ ước, Cara Delevingne tuyên bố diễn xuất mới chính là niềm đam mê số một của cô.

Cô tiết lộ từ nhỏ công việc mơ ước của cô là trở thành diễn viên chứ không phải là người mẫu.

Chân dài 24 tuổi có cá tính nổi bật cùng một ngoại hình không thể lẫn vào đâu được.

Với quá khứ người mẫu, Cara cũng biết rằng cô sẽ chịu nhiều áp lực và khó khăn để có được sự công nhận của khán giả, để không trở thành bình hoa di động trên màn ảnh. Cô từng chia sẻ: “Tôi thường xuyên cảm thấy bực bội về nghề này. Tôi nghĩ rằng mình không thể là một diễn viên khi chỉ mãi bước đi trên sàn catwalk”.

Khi trò chuyện với tờ Wall Street Journal, Cara Delevingne cho biết cô lấn sân điện ảnh vì cảm thấy mệt mỏi với ngành công nghiệp thời trang, nơi chỉ cố tạo ra những thứ xinh đẹp bên ngoài. Điều đó khiến cô cảm thấy vô vị, trống rỗng.

“Khi sải bước sàn catwalk, tôi luôn thấy trống rỗng vì thực chất thời trang chỉ là cái bên ngoài, bạn sẽ không bao giờ thấy được cái bên trong. Tôi sẽ kết thúc mọi thứ với thời trang ở đây”, chân dài 24 tuổi khẳng định.

Cara khẳng định rằng nghề người mẫu đã không cho cô phát triển như một con người bình thường và nó khiến cô già hơn cái tuổi thật của mình. “Tôi đã bỏ quên tuổi trẻ của mình. Tôi cảm thấy mình thật già cỗi”, người đẹp tâm sự.

Cara dám từ bỏ danh xưng "nữ hoàng thời trang" để đeo đuổi ước mơ từ nhỏ.

'Hãy gọi tôi là một diễn viên'

Khi rẽ hướng sang diễn xuất, Cara Delevingne vẫn là cái tên cực kỳ thu hút. Các nhà sản xuất đánh giá cao sức bật của người đẹp trên con đường sự nghiệp. Họ tin ở Cara có tiềm năng còn lớn hơn cả những gì cô đã thể hiện trên sàn diễn thời trang.

Bén duyên với điện ảnh từ năm 2012 với vai diễn đầu tay trong bộ phim Anna Karenina, người đẹp xứ sương mù nhanh chóng ghi dấu ấn trong Paper Towns (2015), để rồi giành được suất tham gia vào bom tấn Suicide Squad (2016) chỉ một năm sau đó.

Sự nghiệp lên như diều gặp gió, Cara Delevingne tiếp tục thủ vai chính trong bộ phim viễn tưởng đắt đỏ nhất nước Pháp Valerian and the City of a Thousand Planets ra mắt năm nay.

Vai diễn Laureline của cô không chỉ gây ấn tượng với nhiều nhà sản xuất mà còn được cây bút Peter Debruge của tờ Variety hết lời khen ngợi: “Cô ấy không chỉ cứu thành phố Alpha, cô ấy còn cứu cả bộ phim” hay lời nhận xét của tờ USA Today: “Cô ấy có ngoại hình ấn tượng và khả năng biến hóa trong nhiều vai diễn khác nhau. Cô ấy là nam châm thu hút lứa khán giả trẻ”.

Cara đang cố gắng chứng tỏ bản thân là ngôi sao đa tài, thoát ra khỏi những lời dị nghị, chê bai của giới phê bình.

Chân dài đến từ xứ sở sương mù từng một thời hứng chịu vô vàn lời phê bình của giới chuyên môn. Chưa từng lên tiếng đáp trả hay bao biện cho bản thân, cô chứng minh bản thân bằng sự chăm chỉ và nghiêm túc với điện ảnh. Cô tự gọi bản thân là viên ngọc quý, chỉ là chưa thật sự được mài dũa khi đứng trước máy quay nhưng không có nghĩa cô là người bất tài.

Những tưởng cô đã nản lòng khi đứng trước lời nhận định “khó nuốt” như của nhà phê bình Todd McCarthy từ Hollywood Reporter: “Cara Delevingne không có khả năng diễn trước máy quay. Cô ấy phải học diễn xuất lại từ đầu thay vì cứ cười nửa miệng và đảo mắt trên màn ảnh”.

Dù vẫn có nhiều người khen và không ít kẻ chê, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng khán giả đã thật sự nhìn nhận Cara Delevinge là diễn viên, chứ không chỉ là một người mẫu lấn sân, dù khả năng diễn xuất của cô chưa thật sự chín muồi.

Đến nay, có lẽ công chúng đã thôi gọi cô là siêu mẫu, là thiên thần Victoria’s Secret mà thay vào đó là nữ diễn viên trẻ, ca sĩ tiềm năng. Hơn nữa, cô còn là biểu tượng, truyền cảm hứng cho những cô gái trẻ dám mạnh mẽ vuợt qua những khuôn khổ hà khắc của làng giải trí.

Phương Linh