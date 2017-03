Theo cáo buộc, cặp vợ chồng này chiếm đoạt là gần 140 tỉ đồng của nhiều người bị hại là các đại gia bất động sản tại Sài Gòn.

Ngày 14-3, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lã Thị Thùy Vân (1958, quê Hà Nam) và Lâm Phúc Lâm (1956, quê Tiền Giang, cùng ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, cặp vợ chồng này đã chiếm đoạt gần 140 tỉ đồng của nhiều người bị hại là các đại gia bất động sản tại Sài Gòn. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 20-3.

Vân và Lâm đều có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, cả hai tìm gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Không chí thú làm ăn đôi vợ chồng này lại tiếp tục lên kế hoạch lừa đảo với chiêu thức cũ nhưng làm các phi vụ lớn hơn.

Hai vợ chồng siêu lừa Vân và Lâm

Năm 2006, vợ chồng Vân, Lâm thuê căn biệt thự ở quận Tân Bình (TP.HCM) để phô trương thân thế và lập 2 công ty. Vợ chồng này lợi dụng tình hình thị trường bất động sản TP.HCM đang sôi động nhờ chủ trương cho phép mua bán nhà được hóa giá, dụ nhiều đại gia trong ngành bất động sản, bằng hình thức kêu gọi góp vốn, hợp tác đầu tư… Qua đó, Vân và Lâm ký hợp đồng rồi chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Cụ thể, vợ chồng Vân, Lâm sử dụng chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), căn nhà 31 Nguyễn Văn Đậu và căn nhà 305 Phan Đình Phùng, căn nhà 223B Hoàng Văn Thụ (cùng Q.Phú Nhuận)… để lừa nhiều người.

Cáo trạng cáo buộc vợ chồng Vân còn chiếm đoạt của 4 người khác số tiền hơn 100 tỉ đồng và 400 lượng vàng. Trong đó, riêng giám đốc công ty bất động sản ở Bình Thạnh bị lừa hơn 83 tỉ đồng. Ngoài ra ông còn đặt cọc 230 lượng vàng để mua căn biệt thự 293A Nguyễn Văn Trỗi. Sau khi nhận tiền, Vân lấy lý do chủ nhà muốn ở thêm vài tháng trong thời gian tìm mua nhà mới, nhưng thực chất để sang tên cho người khác. Cặp vợ chồng này còn lừa cọc 8 tỉ đồng cho căn nhà khác ở quận Bình Thạnh.

Đôi vợ chồng siêu lừa nay còn hướng tới nữ đại gia DTBD dụ đầu tư nhưng bà không đồng ý nên Vân chuyển sang ký hợp đồng thế chấp, vay hơn 2.500 lượng vàng. Lấy lý do hồ sơ mua nhà chưa hoàn tất, vợ chồng Vân sau đó chỉ trả lại cho các nhà đầu tư một phần số tiền đã nhận, còn lại chiếm đoạt sử dụng.

Phát hiện Vân dùng chung cư này cùng lúc bán cho nhiều người, bà D và một số người tố cáo với công an. Trong thời gian công an thụ lý, Vân trả lại vàng cho bà D và những người này. Theo đó, công an cho rằng vụ việc này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vợ chồng này đã trả hết số tiền chiếm đoạt nên không khởi tố.