Người quản lý phải biết đặt lợi ích chung lên trên, không có đường dây tham nhũng... Cấp trên các đồng chí không có nhu cầu phải đem tiền bạc tới để làm việc này việc khác, Thủ tướng phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ khối DN TƯ sáng nay.

Được chuẩn bị sẵn bài phát biểu rất đầy đủ nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp nói lên suy nghĩ của mình với tình cảm và trách nhiệm đối với Đảng bộ Khối DN TƯ.

DNNN như xe tải đi giữa phố đông

Theo Thủ tướng, 10 năm qua, Đảng ủy Khối đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước. Cụ thể, DNNN đã đóng góp từ 26-30% GDP, một tỉ lệ đóng góp cao trong cơ cấu nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đặc biệt, DNNN đóng góp nguồn thu quan trọng của đất nước, bảo tồn và phát triển nhà nước, là công cụ quan trọng của nhà nước góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, giữ tăng trưởng ổn định.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm qua của Đảng bộ khối DN TƯ.

“Người ta nói với tôi rằng, DNNN ngày nay trong cơ chế thị trường định hướng XHCN như 1 chiếc xe tải đi giữa đường phố đông người. Trong bối cảnh như vậy, các đồng chí đã năng động, sáng tạo, cố gắng để có nhiều DNNN trưởng thành, phát triển, đó là điều hết sức trân trọng”, Thủ tướng nói.

Không tham nhũng, không ăn chia

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý cần nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại bất cập mà các DNNN đã đi qua, đã vấp phải để có kinh nghiệm, bước đi tốt hơn trong thời gian tới.

Đầu tiên, Thủ tướng nhấn mạnh đến công tác cán bộ, “đảng viên đi trước làng nước theo sau”, cán bộ quyết định tất cả.

“Công tác cán bộ đúng, chuẩn xác, cán bộ không hư hỏng thì DN thành công”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nêu ra hàng loạt bài học trong công tác quản lý đầu tư và quản lý vốn tại các DNNN.

“Ở đây chúng ta nói những bài học trong nội bộ, 2 anh kinh doanh giống nhau, thậm chí điều kiện tốt hơn nhưng anh có điều kiện tốt hơn đó bị lỗ chỏng gọng ra, tai tiếng. Do cái gì? Chính là do công tác cán bộ, do cái tâm, cái tầm của người quản lý”, Thủ tướng phân tích.

Người quản lý phải biết đặt lợi ích chung lên trên, không tham ô tiêu cực, làm gương, không có đường dây tham nhũng tiêu cực, không có tỉ lệ ăn chia trong đầu tư xây dựng thì thành công.

Còn nếu người đứng đầu DNNN không được rèn luyện tu dưỡng, không đặt lợi ích chung lên trên thì thất bại là dĩ nhiên.

“Chúng ta có 35 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn, số vi phạm 67 người, tỉ lệ không phải cao nhưng không phải nhỏ so với 61.000 đảng viên. Những sai phạm, thất thoát đó là những bài học rút ra trong điều hành quản lý, nhất là quản lý con người”, Thủ tướng dẫn chứng.

Thủ tướng cũng khẳng định vị thế của kinh tế nhà nước nhằm đảm bảo phát triển cân đối nền kinh tế. Sự có mặt của DNNN không những khắc phục khiếm khuyết của thị trường mà còn là yêu cầu tất yếu để đảm bảo xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Không tội gì vi phạm pháp luật

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, đặc biệt đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất lao động, khắc phục những vấn đề bất cập của DNNN.

“Không sắp xếp lại không thành công; một mô hình quan lưu, bao cấp, không theo thị trường thì khó thành công. Chủ nghĩa bao cấp ăn sâu vào DNNN thì không thành công”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng trao cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thủ tướng nhấn mạnh đến công cuộc khoa học công nghệ với cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra. DNNN phải đi tiên phong, nếu bỏ qua sẽ thất bại.

“Một phong trào khởi nghiệp quốc gia đang đặt ra trong cả nước, DNNN cũng phải xem lại khởi nghiệp của mình như thế nào chứ không phải 'bổn cũ chép lại'. Khoa học công nghệ là then chốt, là quan trọng chứ không phải 'then chót', cuối cùng”, Thủ tướng lưu ý.

Cần nâng cao vai trò năng lực cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác đảng phải đi trước, chủ động.

Đi liền với đó là chất lượng xây dựng Đảng đảm bảo trong sạch vững mạnh thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 khóa 11, 12, trong đó chống cho được 27 diễn biến.

Thủ tướng nhắc nhở các DNNN phải tiết kiệm mọi khâu, giảm giá thành sản phẩm, tránh tình trạng khởi công khoa trương, tổ chức hình thức. Cùng với đó là nâng cao năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược trong các DNNN, “không phải ăn xổi ở thì”, vì trước mắt mà không vì lâu dài.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác cán bộ: “Chọn người tài trong quản lý điều hành đi liền với việc không chọn người nhà, người thân quen, không bè phái cục bộ địa phương trong bộ máy của DNNN”.

Vì vậy, Thủ tướng lưu ý phải tôn trọng công tác đảng, có chế độ sinh hoạt nề nếp, nhất là tôn trọng quy trình trong công tác cán bộ.

Ông cũng mong muốn DNNN nói không với tham nhũng tiêu cực, đặc biệt chống tình trạng “sân trước sân sau” trong DNNN, không tổ chức đường dây tham nhũng, tiêu cực làm chứng từ giả rút tiền nhà nước.

“Chúng ta không phải quá nghèo khó, không tội gì vi phạm pháp luật để mang vào thân những điều không tốt đẹp như một số vị vấp phải trong 10 năm qua. Chúng ta không có nhu cầu mà cấp trên các đồng chí cũng không có nhu cầu phải đem tiền bạc tới để làm việc này việc khác”, Thủ tướng nhắc nhở.

Ông cũng đề nghị các DNNN không hạch toán sai đưa hết vào chi phí làm lợi cá nhân còn Nhà nước thì cùng kiệt, nhất là tránh tình trạng “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”.

Hàng năm, các DN và ngân hàng trong khối DN TƯ đóng góp 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho gần cho gần 1 triệu người lao động.

