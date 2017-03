Bị truy đuổi khi đang ôm ma túy trong người, đôi nam nữ liều lĩnh ném lựu đạn về phía lực lượng công an hòng thoát thân.

Ngày 1-3, Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Chung, 26 tuổi và người tình tên Mai Kim Anh, 25 tuổi, cùng trú tại huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn để điều tra, làm rõ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Hai nghi phạm này bị bắt 4 ngày trước đó khi ngồi trên taxi mang ma túy đi tiêu thụ. Khi bị bao vây, nam thanh niên ném lựu đạn chống trả cảnh sát.

Hai đối tượng Chung và Mai Kim Anh

Theo đó, rạng sáng 25-2, Phạm Văn Chung và người tình Mai Kim Anh bắt taxi mang ma túy đi bán tại thị xã Sơn Tây. Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng cảnh sát đã bám theo, vây bắt. Đến quốc lộ 32, đoạn gần khu vực Đường Lâm, phường Phú Thịnh, xe taxi chở đôi tình nhân đã bị 2 xe cảnh sát áp sát, khóa chặt.

Biết bị lực lượng Công an bao vây, Chung rút chốt lựu đạn mang trong người, khống chế tài xế taxi chốt cửa, áp mặt vào vô lăng, đe dọa con tin. Để đảm bảo an toàn cho con tin, lực lượng công an đã phá cửa, vờ để Chung chạy thoát ra ngoài. Còn Kim Anh bị bắt tại chỗ cùng tang vật gồm 5 gói tinh thể màu trắng, 2 viên nén có ký hiệu chữ K.

Trên đường bỏ chạy, Chung đã ném lựu đạn về phía tổ công tác nhưng lựu đạn không phát nổ. Chạy đến gần cầu Vĩnh Thịnh, đối tượng Chung đã bị tổ công tác khống chế, đưa về trụ sở Công an thị xã Sơn Tây.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh nằm trong đường dây ma túy liên tỉnh. Một tháng trước khi bị bắt, 2 nghi phạm này thường xuyên “ôm” thuốc lắc và ma túy đá về thị xã Sơn Tây tìm mối tiêu thụ.

Tâm Minh