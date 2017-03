Tại sự kiện quảng bá phim mới tổ chức vào chiều 13/3, Hong Sang Soo cùng Kim Min Hee đã đeo nhẫn đôi giữa tin đồn bí mật kết hôn.

Chiều 13/3, Hong Sang Soo và Kim Min Hee tham gia buổi quảng bá phim mới tại Seoul (Hàn Quốc). Đây là sự kiện đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện tại quê nhà bất chấp những chỉ trích ngoại tình.

Theo BNT, Kim Min Hee và Hong Sang Soo đã đeo nhẫn đôi ở ngón áp út. Nhiều thông tin cho biết cặp đôi bí mật tổ chức cưới tại Mỹ hồi tháng 2.

Hong Sang Soo và Kim Min Hee đã đeo nhẫn đôi. Ảnh: BNT.

Dispatch tiết lộ khi trở về Hàn Quốc, Kim Min Hee và Hong Sang Soo hiện sống với nhau như vợ chồng tại khu căn hộ của đạo diễn ở Seoul. Nhiều khả năng đạo diễn nổi tiếng sẽ kết hôn với minh tinh Người hầu gái sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sau những ngày im lặng và né tránh chỉ trích ngoại tình, Hong Sang Soo - Kim Min Hee công khai bên nhau từ tháng 2/2017 khi tham dự LHP Quốc tế Berlin. Thậm chí, khi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP, Kim Min Hee đã khóc và ngỏ lời yêu ngay trên sân khấu chính: “Hong Sang Soo, em yêu anh”. Cô khẳng định sẵn sàng hy sinh và chịu khổ cực chỉ để được hạnh phúc trong tình yêu.

Cùng lúc, đạo diễn Right Now, Wrong Then cho rằng chỉ trích từ dư luận khiến ông càng yêu Kim Min Hee hơn khi hiểu cô chịu nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ này.

Hai người công khai xuất hiện lần đầu tiên tại Hàn Quốc. Ảnh: TVDaily.

Scandal ngoại tình của nữ diễn viên phim 18+ Người hầu gái và đạo diễn 57 tuổi là bê bối gây tranh cãi nhất Hàn Quốc năm 2016. Vì nữ diễn viên trẻ, đạo diễn Hong đã bỏ vợ con, chuyển đến Mỹ sống cùng người tình.

Sự việc chỉ bị phanh phui sau khi vợ đạo diễn Hong Sang Soo lên tiếng trên Dispatch. Đầu tháng 11/2016, đạo diễn nổi tiếng đệ đơn ly hôn lên tòa án hôn nhân và gia đình Seoul.

Kim Min Hee là diễn viên có tiếng của Hàn Quốc. Cô từng hẹn hò những mỹ nam màn ảnh như Lee Jung Jae, Lee Soo Hyuk, Jo In Sung.

Trước đó, cặp đôi đã công khai tay trong tay trên thảm đỏ ở Đức. Ảnh: Nate.

Hiểu Nguyệt