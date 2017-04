Liên quan đến vụ việc sản xuất, kinh doanh rượu 'siêu rẻ' tại Kim Động, Hưng Yên, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.

Cụ thể, Cục Quản lý thị trường đã thành lập Tổ Công tác trực tiếp phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên chỉ đạo và đôn đốc Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm Công ty Akasha và hộ kinh doanh Cổ Việt.

Đã có kết luận vụ việc sản xuất, kinh doanh rượu 'siêu rẻ' tại Kim Động, Hưng Yên. Ảnh: Internet

Đội Quản lý thị trường số 10 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu là bán thành phẩm đang trong quá trình ngâm ủ tại 2 cơ sở nêu trên.

Đối với Công ty Cổ phần Akasha, ngày 10/3, tại Đội Quản lý thị trường số 10 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, Cục Quản lý thị trường phối hợp với đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương, Chánh Thanh tra Sở Công Thương, Lãnh đạo phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Kim Động, Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 10 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Toàn Thắng, huyện Kim Động tiến hành đối chất với ông Nguyễn Văn Dũng - đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Akasha.

Tại hồ sơ vụ việc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cung cấp cho thấy, trong biên bản họp liên ngành số 01/BB-BCĐ 22/2 của Ban chỉ đạo 389 huyện Kim Động về việc thống nhất giải quyết vụ việc của Công ty cổ phần AKASHA, Phó Chủ tịch, Trưởng ban chỉ đạo 389 huyện Kim Động Nguyễn Viết Quý kết luận: Việc ngâm ủ rượu chưa phải là thành phẩm nên xem xét có thể xử lý được không, mẫu kiểm nghiệm cũng là mẫu thử nghiệm chưa thể làm căn cứ để xử lý vi phạm. Về hồ sơ, giấy tờ hành chính pháp lý theo quy định trong sản xuất rượu, Công ty Cổ phần Akasha chưa có giấy phép sản xuất rượu, chưa công bố hợp quy đối với sản phẩm rượu nhưng đã pha 03 can rượu, dán nhãn, bán thu tiền 500.000 đồng là không đúng quy định và có dấu hiệu sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giả.

Công ty Cổ phần Akasha có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giả và theo biên bản họp số 02/BB-BCĐ ngày 07/3/2017 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Kim Động về việc “tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện”, Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 huyện Kim Động Nguyễn Hữu Vượng kết luận: chuyển hồ sơ vụ việc kiểm tra tại Công ty Cổ phần Akasha có liên quan đến hành vi dấu hiệu làm giả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP cho Công an huyện Kim Động xác minh làm rõ và xử lý theo quy định. Hiện nay vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Đối với Hộ kinh doanh Cổ Việt, tại biên bản kết luận cho thấy mẫu kiểm nghiệm được lấy từ xưởng ngâm ủ, chưa đủ căn cứ để xử lý; kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chưa làm hết các tiêu chí (trong kết quả kiểm nghiệm chưa có các chỉ tiêu táo mèo, chuối hột, ba kích, phẩm mầu) nên chưa thể kết luận xử lý và đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định.

Về hồ sơ, giấy tờ hành chính pháp lý trong sản xuất rượu, Hộ kinh doanh Cổ Việt có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hành chính pháp lý theo quy định. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 17/2013/GCNATTP-SCT do Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cấp ngày 25 tháng 9 năm 2013 có hiệu lực đến ngày 25 tháng 9 năm 2016.

Hộ kinh doanh Cổ Việt có hành vi sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hiệu lực. Đội Quản lý thị trường số 10 tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng.

Ninh Lan