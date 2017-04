Cập nhật kết quả bóng đá, tỷ số mới nhất hôm nay 18/4: kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League, kết quả bóng đá Tây Ban Nha - La Liga…

Cập nhật kết quả bóng đá, tỷ số mới nhất hôm nay 18/4

Cập nhật kết quả bóng đá, tỷ số mới nhất hôm nay 18/4

Ngày 17/4, rạng sáng 18/4, đã diễn ra trận đá muộn vòng 33 giải Ngoại hạng Anh giữa Middlesbrough vs Arsenal cũng như màn so tài muộn nhất vòng 32 La Liga giữa Alaves vs Villarreal.

Báo Giao Thông cập nhật kết quả bóng đá , tỷ số mới nhất hôm nay 18/4.

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh - Đá muộn vòng 33 Premier League:

02h00 ngày 18/4: Middlesbrough vs Arsenal:

Kết quả bóng đá Tây Ban Nha - Đá muộn vòng 32 La Liga:

01h45 ngày 18/4: Alaves vs Villarreal

Kết quả bóng đá Anh - Giải Hạng Nhất Anh:

20h45 ngày 17/4: Fulham vs Aston Villa: 3-1

21h00 ngày 17/4: Barnsley vs Brentford: 1-1

21h00 ngày 17/4: Birmingham vs Burton Albion: 0-2

21h00 ngày 17/4: Blackburn vs Bristol City: 1-1

21h00 ngày 17/4: Brighton vs Wigan Athletic: 2-1

21h00 ngày 17/4: Cardiff City vs Nottingham Forest: 1-0

21h00 ngày 17/4: Ipswich vs Newcastle: 3-1

21h00 ngày 17/4: Leeds United vs Wolves: 0-1

21h00 ngày 17/4: Preston North End vs Norwich: 1-3

21h00 ngày 17/4: QPR vs Sheffield: 1-2

21h00 ngày 17/4: Reading vs Rotherham United: 2-1

23h00 ngày 17/4: Derby County vs Huddersfield Town:

Xem thêm Video:

N.P