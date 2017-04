Cập nhật kết quả bóng đá, tỷ số mới nhất hôm nay 10/4: kết quả Sunderland vs MU, kết quả bóng đá NHA, kết quả bóng đá TBN - La Liga, kết quả V.League 2017…

Báo Giao Thông cập nhật kết quả bóng đá , tỷ số mới nhất hôm nay 10/4

Kết quả bóng đá V.League 2017:

16h00 ngày 9/4: Đà Nẵng vs Bình Dương: 1-1

17h00 ngày 9/4: Khánh Hòa vs Hà Nội FC: 1-1

17h30 ngày 9/4: Long An vs Than Quảng Ninh: 1-2

Kết quả bóng đá Anh - Ngoại hạng Anh

19h30 ngày 9/4: Sunderland vs MU: 0-3

22h00 ngày 9/4: Everton vs Leicester

Kết quả bóng đá TBN - La Liga:

17h00 ngày 9/4: Granada vs Valencia: 1-3

21h15 ngày 9/4: Celta Vigo vs Eibar: 0-2

23h30 ngày 9/4: Osasuna vs Leganes

01h45 ngày 10/4: Las Palmas vs Real Betis

Kết quả bóng đá Đức - Bundesliga:

20h30 ngày 9/4: Hertha Berlin vs Augsburg: 2-0

22h30 ngày 9/4: Ingolstadt 04 vs Darmstadt

Kết quả bóng đá Italia - Serie A:

17h30 ngày 9/4: Sampdoria vs Fiorentina: 2-2

20h00 ngày 9/4: Udinese vs Genoa: 3-0

20h00 ngày 9/4: Crotone vs Inter Milan: 2-1

20h00 ngày 9/4: AC Milan vs Palermo: 4-0

20h00 ngày 9/4: Bologna vs AS Roma: 0-3

20h00 ngày 9/4: Cagliari vs Torino: 2-3

01h45 ngày 10/4: Lazio vs Napoli:

Kết quả bóng đá Pháp - Ligue 1:

20h00 ngày 9/4: Toulouse vs Marseille: 0-0

22h00 ngày 9/4: Saint Etienne vs Nantes

02h00 ngày 10/4: PSG vs Guingamp

Kết quả VL Cúp bóng đá nữ châu Á:

15h00 ngày 9/4: Nữ Myanmar vs Nữ Singapore: 6-0

17h30 ngày 9/4: Nữ Hong Kong vs Nữ Hàn Quốc:0-6

18h00 ngày 9/4: Nữ Việt Nam vs Nữ Iran: 6-1

