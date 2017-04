Cập nhật kết quả bóng đá, tỷ số mới nhất hôm nay 1/5: kết quả Ngoại hạng Anh, kết quả MU vs Swansea, kết quả Tottenham vs Arsenal, kết quả Middlesbrough vs Man City, kết quả La Liga…

Cập nhật kết quả bóng đá, tỷ số mới nhất hôm nay 1/5 Cập nhật kết quả bóng đá, tỷ số mới nhất hôm nay 1/5 Báo Giao Thông cập nhật kết quả bóng đá, tỷ số mới nhất hôm nay 1/5. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: 18h00 ngày 30/4: MU vs Swansea: 1-1 20h00 ngày 30/4: Everton vs Chelsea: 0-3 20h00 ngày 30/4: Middlesbrough vs Man City: 2-2 22h30 ngày 30/4: Tottenham vs Arsenal Kết quả bóng đá Tây Ban Nha - La Liga: 17h00 ngày 30/4: Osasuna vs Deportivo : 2-2 21h15 ngày 30/4: Real Betis vs Alaves: 1-4 23h30 ngày 30/4: Eibar vs Leganes 01h45 ngày 1/5: Celta Vigo vs Athletic Bilbao Kết quả bóng đá Đức - Bundesliga: 20h30 ngày 30/4: Augsburg vs Hamburger: 4-0 22h30 ngày 30/4: Hoffenheim vs Frankfurt Kết quả bóng đá Italia - Serie A: 17h30 ngày 30/4: AS Roma vs Lazio: 1-3 20h00 ngày 30/4: Genoa vs Chievo: 1-2 20h00 ngày 30/4: Palermo vs Fiorentina: 2-0 20h00 ngày 30/4: Crotone vs AC Milan: 1-1 20h00 ngày 30/4: Cagliari vs Pescara: 1-0 20h00 ngày 30/4: Empoli vs Sassuolo: 1-3 20h00 ngày 30/4: Bologna vs Udinese: 4-0 01h45 ngày 1/5: Inter Milan vs Napoli Kết quả bóng đá Pháp - Ligue 1: 20h00 ngày 30/4: Caen vs Marseille: 1-5 22h00 ngày 30/4: Dijon vs Bordeaux 02h00 ngày 30/4: Nice vs PSG Xem thêm Video: N.P