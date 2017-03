Chelsea đang chiu áp lực cực lớn từ những đội bám đuổi do đó họ cần giành được 3 điểm trước West Ham để nắm quyền tự quyết.

Đội hình ra sân dự kiến:

Thống kê thú vị:

West Ham thắng 2 hòa 1 và thua tới 7/10 lần gần nhất đối đầu Chelsea trên sân nhà ở Premier League.

Antonio in dấu giày ở 11/35 bàn thắng của West Ham ở Premier League mùa này, tức 1/3 số bàn thắng của đội nhà. Tuy nhiên, Antonio đêm nay lại vắng mặt.

Chelsea thắng đến 17/20 gần nhất tại Premier League.

Lần gần nhất hai đội đối đầu tại sân Olympic, West Ham đã giành thắng lợi với tỉ số 2-1.

Nhận định:

West Ham chỉ còn là cái bóng của chính mình so với mùa bóng trước. Việc mất đi quá nhiều trụ cột như Dimitri Payet, Enner Valencia ở mùa Hè qua khiến họ tụt dốc không phanh. Ngược lại, Chelsea vẫn đang lừ lừ tiến về đích bất chấp mọi nỗ lực bám đuổi của các đối thủ. Cả Tottenham và Man City đều có những chiến thắng vào ngày hôm qua. Song điều đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu thầy trò Antonio Conte tiếp tục chơi ổn định và có được 3 điểm trước West Ham. Ngôi vương đã ở rất gần The Blues, không có lí do gì họ lại sảy chân vào lúc này.

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 22:00 06/03/2017