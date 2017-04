Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đôi nam nữ vận chuyển trái phép ma túy.

Ngày 4-4, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hiên (SN 1989), trú tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và Đặng Thị Phương (SN 1994), trú tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, qua công tác nằm tình hình, Công an thành phố Hạ Long xác định Hiên và Phương có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tại từ thành phố Móng Cái về thành phố Hạ Long. Tại đây, Hiên và Phương đã thuê một nhà nghỉ tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long để giao dịch đã bị lực lượng công an tổ chức vây bắt.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi nilon chứa hơn 0,7kg ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động và 1 xe mô tô Yamaha biển kiểm soát 14P7-1777. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng.