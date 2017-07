2 giờ sáng ngày 28/07, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu với các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm: hoa mắt, chóng mặt, cảm giác tê nhiều ở vùng lưỡi, cổ họng cứng, nuốt khó, nôn mửa.

Được biết, cả 3 bệnh nhân là người trong một nhà, kinh doanh quán nhậu tại khu vực cầu Rồng – Đà Nẵng. Trước đó, được người thân biếu một số cá nóc vàng mới đánh bắt được trên biển, cả ba người đã tự chế biến và sử dụng. Sau 5 phút thì các bệnh nhân bắt đầu có các biểu hiện ngộ độ và được chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, các y bác sĩ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiến hành đặt sonde súc rửa dạ dày, truyền dịch cho bệnh nhân. Kết hợp điều trị bằng các loại thuốc chống độc, và thực hiện xét nghiệm cần thiết. Hiện các bệnh nhân đã có tiến triển tốt, hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức để được theo dõi.

Bệnh nhân đang được truyền dịch tại Khoa Cấp Cứu - BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Độc của cá nóc là chất tetrodotoxin (nguồn dữ liệu wikipedia) là độc tố thần kinh cực độc, gấp 1200 lần cyanua, có thể gây chết người chỉ sau 10 phút. Chính vì vậy, tùy tiện chế biến và sử dụng cá nóc là hành động rất nguy hiểm cho tính mạng của bản thân và người nhà. Để có thể chế biến cá nóc, các đầu bếp chuyên nghiệp phải trải qua 2-3 năm đào tạo trước khi được phép chế biến món ăn “tử thần” này.

Bác sĩ Lâm Trọng Cơ – Trưởng Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết: “Sau khi chúng tôi thực hiện các biện pháp cấp cứu kịp thời, các bệnh nhân đã giảm các triệu chứng ngộ độc, không có trường hợp nào hôn mê hay ngưng thở. Trong những năm gần đây, số ca nhập viện do ngộ độc cá nóc đã giảm do nhận thức của người dân về loài cá này đã tăng lên, tuy nhiên vẫn còn vài trường hợp ngộ độc nhập viện do sử dụng cá nóc. Bệnh viện khuyến cáo người dân, đặc biệt là ngư dân tuyệt đối không chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm”.

Trường hợp ngộ độc cá nóc một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với người dân trong việc tùy tiện sử dụng cá nóc làm thực phẩm.

Đức Hoàng