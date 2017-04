Bệnh viện 115 Nghệ An huy động toàn bộ y bác sỹ cấp cứu cho 45 công nhân nghi bị ngộ độc thức ăn.

Hàng chục công nhân Công ty TNHH BSE Nghệ An nhập viện sau bữa ăn trưa

Đến 16h chiều ngày 1/4, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã tiếp nhận và khẩn trương cứu chữa cho 45 công nhân của Công ty TNHH BSE Nghệ An, đóng ở Khu Công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An), nghi do bị ngộ độc thực phẩm .

Theo đó, sau giờ ăn trưa tại công ty, hàng chục công nhân đều có triệu chứng mệt mỏi, đau đầu và nôn mửa. Nằm trong Khoa Cấp cứu BV. 115 Nghệ An, công nhân Đặng Thị Thủy (SN 1985) cho biết ăn trưa lúc 12h30, thực đơn là một cái bánh mì và một hộp sữa. Ăn xong được 15 phút thì thấy đau đầu, chóng mặt và nôn. Nằm giường bên cạnh, công nhân Phan Thị An (SN 1990) lại cho hay: Tôi ăn cơm với thịt và được khoảng 15 phút thì thấy đau bụng, chóng mặt và bắt đầu nôn rồi được mọi người chuyển vào bệnh viện.

Sự việc được báo cáo lên lãnh đạo công ty, ngay lập tức ban lãnh đạo công ty đã nhanh chóng đưa các công nhân đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để cấp cứu.

Đến 16h chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã tiếp nhận và khẩn trương cứu chữa cho 45 công nhân.

Theo các công nhân, trưa nay (1/4) là bữa ăn đầu tiên của nhà thầu phụ trách bữa ăn cho công nhân mới.

Được biết, Công ty điện tử TNHH BSE Nghệ An thuộc tập đoàn BSE Hàn Quốc, chuyên sản xuất và kinh doanh loa, micro…Công ty có quy mô trên 6000 cán bộ, công nhân viên.

>>> Video cấp cứu hàng chục công nhân sau bữa ăn trưa ở Nghệ An:

Sỹ Hòa