Cao thủ từ màn ảnh đến đời thực Triệu Ký Long gây ra nhiều tranh cãi sau khi clip quay cảnh anh thi triển võ công "Quỳ Hoa điểm huyệt thủ" bị tung lên mạng.

Hôm 23/7, giới võ học và dư luận Trung Quốc xôn xao với clip quay cảnh võ sư Thái cực Triệu Ký Long thi triển công phu "Quỳ Hoa điểm huyệt thủ". Đối thủ của Triệu Ký Long chỉ là một thanh niên bình thường.

Từng lớn tiếng khoa trương về công phu điểm huyệt này nhưng võ sư Triệu Ký Long lại không hề khiến thanh niên đối diện tổn thương dù chỉ một cọng tóc.

Màn điểm huyệt của Triệu Ký Long và một thanh niên như trò đùa. Ảnh: Cắt clip.

"Lần một thử không thành công, Triệu Ký Long thử lần hai. Nhưng thử thế nào thì chàng trai kia cũng không ngã gục như nhiều người kỳ vọng. Anh ta đứng bình thản và cười tươi từ đầu đến cuối", tờ Tin tức ngày nay mô tả.

Cao thủ Thiếu Lâm nổi giận

Trước sự cười chê của công chúng, Triệu Ký Long vội vàng giải thích rằng "Quỳ Hoa điểm huyệt thủ" không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm. "Tôi đoán rằng chàng trai này là người có luyện võ nên điểm huyệt không thành công", Triệu Ký Long thanh minh.

Sau màn thi triển võ nghệ vô hiệu quả của Triệu Ký Long, nhiều cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích Thái cực ngày càng suy yếu và võ học truyền thống chỉ là chiêu trò. Chiều 24/7, đại tăng Thiếu Lâm Tự Thích Diên Giác đã lên tiếng.

Đại sư là người tinh thông võ học Thiếu Lâm, là người được cao tăng Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín đặc biệt coi trọng.

Đại sư Thiếu Lâm Tự Thích Diên Giác trong một lần luyện võ.

Thích Diên Giác là người nổi tiếng cương nghị và thẳng thắn. Ông cũng từng phê bình võ sư Thái cực Trần Tiểu Vượng bịa chuyện, chỉ là kẻ hư danh. Đối với màn thi đấu của Triệu Ký Long, ông cho rằng đây chỉ là chiêu trò nhảm nhí.

"Triệu Ký Long là diễn viên lừa dối người khác. Anh ta chỉ là kẻ khoác lác mà thôi. Đó không phải Quỳ hoa điểm huyệt thủ", Thích Diên Giác bức xúc.

Một cao thủ khác tại Tổ đình Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn (Hà Nam) cho biết kỹ thuật điểm huyệt đòi hỏi người luyện phải có công phu thâm hậu hơn người. "Môn võ này sợ không còn mấy người biết", cao thủ này nói.

Người từng phân tích cái chết của Lý Tiểu Long

Triệu Ký Long sinh năm 1981 tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ngôi sao võ thuật này có tiếng là một trong những cao thủ hàng đầu. Hồi nhỏ, Triệu Ký Long theo học ngoại công. Trưởng thành, Triệu nhờ đại sư dạy nội công, nên được quảng bá là nội ngoại công đều hơn người.

Tài tử 35 tuổi đã mở võ quán ở Australia. Năm 2012, Triệu Ký Long trở thành khách mời trên sóng quốc gia Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và thường xuyên được mời làm giám khảo các đại hội võ lâm.

Triệu Ký Long từng góp mặt trong một số phim truyền hình như Young Lions (vai thủ lĩnh xã hội đen Tommy) hay Neighbours (vai võ sư Bruce).

Trong sự nghiệp của mình, Triệu Ký Long nhiều lần tán dương Lý Tiểu Long. "Lý Tiểu Long là người có công lớn trong việc truyền bá võ thuật Trung Quốc với thế giới. Công lao đó không thể xóa nhòa. Lý Tiểu Long không chỉ là người truyền bá vĩ đại còn là cao thủ thực chiến", Triệu Ký Long khẳng định.

Triệu Ký Long (phải) được đánh giá là sao võ thuật có khả năng thực chiến.

Khi nói về nguyên nhân Lý Tiểu Long qua đời ở tuổi 32, Triệu từng nhận xét: "Tôi nghĩ do Lý Tiểu Long ít khi về Đại lục. Ông mở võ quán ở nước ngoài nhưng không am hiểu về cách tu luyện của người Trung Quốc. Lý Tiểu Long nhiều năm luyện ngoại công, không rèn nội công. Đây có thể là lý do khiến thân thể như ngọn đèn hết dầu".

"Luyện võ phải kết hợp ba phần luyện, bảy phần nuôi. Bên cạnh học võ phải học yoga, thể dục dưỡng sinh, không để mệt nhọc quá độ", Triệu Ký Long mô tả. Với màn biểu diễn gây thất vọng mới đây, có lẽ đã không còn nhiều người tin vào những gì Triệu nói.

