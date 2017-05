Cơ hội cuối cùng dành cho Cao Ngân để xây dựng lại hình ảnh và giành ngôi vị Quán quân Vietnam's Next Top Model 2017.

Cao Ngân sở hữu thân hình lý tưởng, chiều cao 1m79, gương mặt góc cạnh và các số đo hình thể, tỷ lệ khung xương vô cùng lý tưởng. Đến với Vietnam's Next Top Model 2014, Cao Ngân đã dần chứng tỏ được bản thân mình qua từng tập thi. Từ một cô gái có thân hình gầy gò và mái tóc dài đơn điệu, Cao Ngân đã có những bước bứt phá đầy ngoạn mục và trở thành cô gái cá tính với mái tóc ngắn thời thượng.

Cao Ngân cũng đã từng trở thành gương mặt được các nhà thiết kế trong nước và quốc tế lựa chọn nhiều nhất trong Vietnam International Fashion Week 2014. Cùng sự tiến bộ không ngừng cùng những ưu điểm nổi bật đã giúp Cao Ngân trở thành Á quân mùa thứ 5.

Nhưng, sau đó không lâu, cái tên Cao Ngân đã gần như mất hút sau những thành công. Rất ít người biết nguyên nhân vì sao Á quân đã “im hơi lặng tiếng” trong một thời gian như vậy.

“Tôi đã mất vài tháng để làm quen và học hỏi công việc và mọi thứ dường như rất khó khăn vì mình còn rất mới. Cho đến khi mọi thứ đã ổn thì chuyện không hay đã xảy ra. Tôi đã gặp cướp và bị gãy xương đòn phía bên phải, dập phổi cùng bên và nhiều vết trầy xướt khác. Lúc ấy, tinh thần của Ngân hoàn toàn bị suy sụp nên không thể tiếp tục làm nghề và phải về quê nghĩ dưỡng trong thời gian dài. Đến khi vết thương lành hẳn thì lại đến lúc phải quay trở lại trường đế tiếp tục học vì trước khi thi Vietnam's Next Top Model Ngân đã bảo lưu điểm và quá trình học của Ngân kéo dài đến hết thàng 9 năm 2016.

Cái tên Cao Ngân dường như đã trở nên nhạt nhòa và ít người nhắc đến sau tai nạn, điều ấy khiến tôi rất buồn và hụt hững nên tôi đã quyết định làm hai việc một lúc tại hai địa điểm khác nhau (đi học ở Cần Thơ và nhận show ở Sài Gòn). Đó là lí do vì sao Ngân ít hoạt động và im lặng”- Cao Ngân chia sẻ.

Cao Ngân vừa tham gia De hanoi à Paris của Hoàng Hải

Quay trở lại Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, Cao Ngân xem đây là cơ hội cuối cùng để thể hiện niềm đam mê đối về nghề người mẫu, xây dựng lại hình ảnh và giành lại ngôi vị Quán quân.

Cũng với sự trở lại của Cao Ngân, còn có một cái tên đáng chú ý khác. Đó là Kim Dung, thí sinh từng được mọi người đánh giá là “viên ngọc thô” của Vietnam's Next Top Model 2014, nhưng Kim Dung chỉ đi đến tập 5.

Kim Dung hồi tham gia Vietnam's Next Topp Model 2014

Sau đó, mọi người đều không nghe nhắc gì đến Kim Dung. Và sự thật là: “Năm 2014 khi tham gia VNTM mùa 5 tôi đang theo học năm thứ 4 đại học nên sau khi chương trình kết thúc tôi đã trở về để hoàn thành chương trình học của mình. Trong khoảng thời gian 2 năm sau đó cho tới bây giờ, tôi vẫn hoạt động làm người mẫu tại Hà Nội.

Có thể nói việc hoạt động tại Hà Nội không giúp tôi gây nhiều tiếng vang như ở Sài Gòn, nhưng, điều đó không thể phủ nhận được những gì tôi đã cố gắng trong thời gian qua. Bản thân đã có những sự thay đổi, sự tiến lên nhất định, dù còn nhiều hạn chế nhưng lần này quay trở lại tôi rất hi vọng có được nhiều cơ hội học hỏi và thể hiện bản thân".

Và với lần, quay trở lại Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, Kim Dung sẽ cho mọi người thấy sự quyết tâm của mình bằng những shoot hình thật xuất sắc và chiến thắng ở các thử thách. Kim Dung chia sẽ: “Mùa All Star này tôi sẽ bứt phá, chiến đấu để chiến thắng chính mình, phá bỏ một con người ngại ngùng và khiến khán giả ghi nhớ Kim Dung là ai. Ước mơ cao nhất sẽ giúp ta đi được xa nhất đúng không? Vậy Quán quân là điều tôi muốn! Quán quân của VNTM All Star hay là Quán quân trong lòng những người yêu quý ủng hộ Kim Dung.”

Vietnam’s Next Top Model: All Stars sẽ chính thức phát sóng vào lúc 20h tối thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từng ngày 24/06/2017.

Hà Thu