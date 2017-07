Máy in này có thể kết nối cùng lúc với 8 thiết bị thông qua Wi-Fi để nhận những bức ảnh, rồi ghép chúng thành một tấm ảnh duy nhất.

Canon Selphy CP1300.

Canon vừa cho ra mắt máy in không dây Selphy CP1300. Theo đó, máy in này cho phép người dùng in hình ảnh thông qua smartphone hoặc máy ảnh có tích hợp Wi-Fi. Kết hợp với chế độ Wi-Fi Shuffle Print hoàn toàn mới, Canon cho biết các bức ảnh in ra sẽ được tăng thêm tính vui nhộn và tương tác.

Cụ thể, tính năng Wi-Fi Shuffle Print cho phép máy in kết nối tối đa với 8 thiết bị thông minh qua Wi-Fi, rồi nhận ảnh từ đó. Tất cả những hình ảnh thu được từ các thiết bị này sẽ được kết hợp độc đáo lại thành một bức ảnh duy nhất. Khi chế ảnh, người dùng được cung cấp các tùy chọn đa dạng về kích thước, từ to như tấm bưu thiếp cho đến nhỏ như chiếc thẻ tín dụng hoặc ảnh thẻ.

Sau khi kết nối với smartphone, chẳng hạn iPhone thông qua AirPrint hay các thiết bị Android thông qua Mopria Print Service, người dùng có thể đặt lệnh in ảnh cho CP1300 bằng ứng dụng Canon Print/Inkjet Selphy. Ngoài ra, người dùng còn có thể in ấn hình ảnh trực tiếp từ USB, thẻ nhớ SD hay các thiết bị có hỗ trợ kết nối qua cáp USB.

Về giao diện sử dụng, Selphy CP1300 có giao diện theo phong cách biểu tượng giúp người dùng dễ dàng định vị và điều chỉnh thông số. Việc tìm kiếm hình ảnh có thể thực hiện thông qua các bộ lọc theo ngày và nhiều cách tua hình nhanh.

Thông số kỹ thuật của Selphy CP1300:

Trọng lượng: Khoảng 860g

- Màn hình: 3.2-inch (khoảng 230.000 điểm ảnh).

- Tốc độ in:

+ Kích thước bưu thiếp: Khoảng 47 giây/ảnh.

+ Kích thước L: Khoảng 39 giây/ảnh.

+ Kích thước thẻ: Khoảng 27 giây/ảnh.

- Kết nối: Wi-Fi/AirPrint/Mopria Print.

- Thời lượng pin: In được 54 ảnh/lần sạc đầy.

- Giá dự kiến: 125 USD (khoảng 2,8 triệu đồng).

- Dự kiến bán ra từ tháng 9/2017.