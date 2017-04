Thuê khách sạn, gọi "đàn em" mang 1.400 viên ma túy tổng hợp đến để bán thì bị cảnh sát bắt quả tang, Hải một mực chối cãi là không quen biết "đàn em" hòng chối tội.

1.400 viên ma túy tổng hợp thu giữ trong khách sạn

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy chuyên cung cấp cho các quán bar, quán karaoke, bắt giữ 3 đối tượng thu giữ 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1982, trú tại xã Sơn Giang, Hương Sơn); Phan Huy Phương (SN 1983) và Nguyễn Đức Chuyên (SN 1992), đều trú tại xã Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Trước đó, trinh sát Công an TP.Vinh phát hiện một đường dây cung cấp ma túy tổng hợp cho các quán bar, quán karaoke trên địa bàn Nghệ An. Qua điều tra nắm tình hình xác định được lượng ma túy được đưa từ Hương Sơn, Hà Tĩnh về cung cấp, kẻ cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hải.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hải không trực tiếp đi giao “hàng” mà giao cho đám đệ tử, còn Hải chỉ đứng ra giao dịch và thu tiền. Hải mua ma túy từ Lào về dấu tại một nhà trọ thuê tại thị trấn Phố Châu, Hương Sơn để tránh sự theo dõi của cảnh sát.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải

Tuy nhiên, các di biến của Hải đều nằm trong tầm ngắm của trinh sát công an TP.Vinh, đầu tháng 3/2017 Chuyên án 317M được xác lập để đấu tranh triệt xóa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định ngày 1/4, Hải có một cuộc giao dịch lớn nên Ban chuyên án lên kế hoạch phá án. Sáng ngày 1/4, phát hiện Hải dùng xe máy ra TP.Vinh, đàn em đi xe ô tô theo sau, đến Vinh thì Hải điều khiển xe đi lòng vòng và thuê phòng tại một khách sạn rồi gọi đàn em đến.

Khoảng 14h30 cùng ngày, khi đệ tử mang hàng đến phòng Hải thì Ban chuyên án ập đến bắt quả tang Nguyễn Văn Hải, Phan Huy Phương và Nguyễn Đức Chuyên, thu giữ tại chỗ 1.400 viên ma túy tổng hợp. Tại CQĐT, Hải cho rằng mình không quen biết hai đối tượng xách ma túy đến phòng, nhưng với các chứng cứ thu thập của trinh sát Hải phải cúi đầu nhận tội. Hiện Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Một diễn biến khác, 4/4, Phòng Cảnh sát ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với đội CSGT 1/48 Công an Nghệ An bắt quả tang hai đối tượng bị bắt giữ gồm Thò Bá Dê (SN 1980) và Và Bá Pó (SN 1988), cùng trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, đang xách theo 1 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo lời khai ban đầu thì để kiếm tiền tiêu xài, Thò Bá Dê cùng Và Bá Pó tìm cách mua ma túy ở vùng biên giới giáp nước bạn Lào về bán kiếm lời.

Ngô Toàn