Cảnh sát PCCC TP.HCM diễn tập cứu hộ hai tàu khách đâm va trên sông Sài Gòn, 10 người phải nhảy xuống sông.

Chiều ngày 18-5, Cảnh sát PC&CC Thành phố phối hợp với các bên liên quan tổ chức diễn tập công tác ứng phó khi xảy ra cháy, nổ tàu chở khách trên sông Sài Gòn.

Tình huống thực tập chữa cháy thực hiện trên sông Sài Gòn. Ảnh Nguyễn Tân.

Tình huống đặt ra chiều cùng ngày, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Lúc đó tàu GREENLINES DP của Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP vận chuyển 40 hành khách xuống Vũng Tàu.

Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động một lượng phương tiện và con người lớn. Ảnh Nguyễn Tân.

Khi rời bến cảng được 3 phút thì hai máy tàu bị phát nổ và cháy làm cho tàu bị mất khả năng điều khiển, trôi tự do giữa luồng nước của sông Sài Gòn về phía hạ nguồn.

Phương án đặt ra là có nhiều người nhảy xuống sông. Ảnh Nguyễn Tân.

Do bị mất lái và hạn chế tầm nhìn do mưa, nước sông Sài Gòn chảy mạnh đã khiến tàu Greenlines trôi nhanh và va chạm với tàu chở khách KING YACHT-SG.6861 (do công ty TNHH SXTM DV Địa Trung Hải chủ quản) đang chở 78 hành khách lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn.

Hai tàu được đặt trong tình huống va chạm một tàu bốc cháy, 1 tàu bị thủng. Ảnh Nguyễn Tân.

Sự cố tai nạn đã làm cho tàu khách KING YACHT thủng một lỗ rộng ở mạng phải mũi tàu, nước đã tràn vào khoang hầm mũi, làm cho phần mũi tàu chìm dần.

Buổi diễn tập thu hút khoảng 400 người cùng tham gia. Ảnh Nguyễn Tân.

Sự cố va chạm mạnh còn làm cho 10 người đang trên mui tàu GREENLINES bị té ngã, rơi xuống sông Sài Gòn. Các hành khách trong khoang tàu bắt đầu hoảng loạn, xảy ra sự cố giẫm đạp và có 10 người bị ngất trong khoang hành khách (chủ yếu các nạn nhân là phụ nữ và người lớn tuổi).

Những người bị nạn được đưa lên bờ. Ảnh Nguyễn Tân.

Trong khi đó các tàu phun nước liên tục. Ảnh Nguyễn Tân.

Đối với 10 người bị rơi xuống sông, các thuyền viên của tàu Greenlines đã sử dụng phao tròn cứu sinh ném xuống sông cho các nạn nhân ôm lấy, cùng với 2 phao bè đã được đưa xuống để ứng cứu những người này.

Buổi diễn tập PCCC đường sông được thực hiện định kỳ. Ảnh Nguyễn Tân.

Tất cả được trang bị áo phao để bảo đảm an toàn. Ảnh Nguyễn Tân.

Tuy nhiên, việc ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn, do trời mưa lớn và con nước chảy mạnh nên hầu hết những người rơi xuống bị nước cuốn trôi, không ôm được phao. Một thuyền viên tàu đã quyết định nhảy xuống sông để hỗ trợ, vớt và đưa những người bơi yếu bám vào các phao bè tạm thời cho lực lượng ứng cứu.

Nhiều người nhảy khỏi tàu. Ảnh Nguyễn Tân.

Buổi diễn tập khiến một khúc sông sôi động. Ảnh Nguyễn Tân.

Sau đó tàu ST-115 tàu chữa cháy hiện đại nhất của Việt Nam được huy động. Sau gần 20 phút cứu hộ, chữa cháy đã cứu được hết các nạn nhân, lai dắt các phương tiện gặp sự cố vào bờ.

Đến khoảng 17 giờ 15 phút, buổi diễn tập kết thúc. Ảnh Nguyễn Tân.