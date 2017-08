Phá vòng vây ở trạm thu phí, tài xế Fortuner tìm mọi cách cắt đuôi cảnh sát. Nghi phạm bị khống chế khi xế hộp chở 100 bánh heroin bị bắn thủng lốp, lật trên quốc lộ.

Ngày 3/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra chuyên án Lục Thanh Đồng (43 tuổi, quê Cao Bằng) vận chuyển trái phép 100 bánh heroin. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đề nghị truy tố bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị can Lục Thanh Đồng. Ảnh: Hoàng Tín.

Theo kết luận điều tra, tối 18/3, tại trạm thu phí quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, lực lượng chức năng Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và công an địa phương chặn xe Fotuner nghi vấn do Lục Thanh Đồng điều khiển.

Khi cảnh sát dừng xe, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga đâm thẳng vào ôtô của tổ công tác chặn phía trước để mở đường máu. Trước tình huống này, cảnh sát đã nổ súng cảnh cáo nhưng Đồng vẫn phóng xe bỏ chạy.

Cảnh sát khống chế tài xế Fortuner chở 100 bánh heroin. Ảnh: Facebook.

Quá trình truy đuổi, lực lượng làm nhiệm vụ đã nổ súng bắn thủng lốp xe Fortuner. Đến địa phận xã Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ, Hà Nội), xế hộp do Đồng cầm lái lật nghiêng sau khi lao xuống rãnh thoát nước.

Khống chế tài xế, cảnh sát phát hiện người đàn ông này mang theo 247 triệu đồng. Kiểm tra bao tải văng ra từ xe Fortuner, lực lượng chức năng thu giữ 100 bánh heroin cùng gần 200 viên ma túy tổng hợp.

Kết quả điều tra xác định số ma túy này được Đồng chở thuê cho một người tên Ngọc với giá 400 triệu đồng.

Bị can 43 tuổi khai trước khi bị bắt, ông ta đã 5 lần vận chuyển ma túy (không rõ số lượng) từ các tỉnh biên giới về Hà Nội.

Tùng Lâm