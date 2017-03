Cảnh sát Malaysia xác nhận danh tính của người đàn ông mang hộ chiếu tên Kim Chol bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur chính là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-nam. (Nguồn: AP)

Reuters/Kyodo/THX đưa tin Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 10/3 đã chính thức xác nhận danh tính của thi thể người đàn ông bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 là ông Kim Jong-nam, song không thông tin chi tiết về cách thức nhận dạng thi thể nạn nhân này, với lý do cần bảo đảm "an toàn cho nhân chứng."

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Khalid Abu Bakar nói: "Chúng tôi đã xác minh được rằng ông Kim Chol chính là ông Kim Jong-nam. Tôi sẽ không thể nói cho các bạn biết làm thế nào mà chúng tôi xác minh được vì lý do an toàn và an ninh của nhân chứng."

Tuy nhiên, ông Khalid Abu Bakar từ chối cho biết liệu việc xét nghiệm ADN đã được thực hiện để nhận dạng thi thể nạn nhân hay không. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia nói thêm rằng cảnh sát nước này đã thực hiện những yêu cầu về luật pháp đối với công tác nhận dạng thi thể nạn nhân người đàn ông trên.

[Toàn cảnh vụ sát hại ông Kim Jong-nam]

Ông Khalid Abu Bakar cho biết thi thể nạn nhân sẽ được chuyển sang Bộ Y tế Malaysia vì cảnh sát Malaysia đã hoàn thành công tác điều tra về xác minh danh tính và vì không có thành viên gia đình nào đến nhận thi thể nạn nhân.

Nhiều ngày sau khi xảy ra vụ sát hại, cảnh sát Malaysia cho biết sẽ không trao trả thi thể cho đến khi Malaysia nhận được mẫu ADN từ người thân ruột thịt của nạn nhân.

Tuyên bố trên của người đứng đầu cảnh sát Malaysia diễn ra trong bối cảnh đang xảy ra tranh cãi ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên liên quan cái chết của người đàn ông trên. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên.

Trước đó, Bình Nhưỡng luôn khẳng định người đàn ông bị sát hại trên là ông Kim Chol, chứ không phải là ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.