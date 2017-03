Cảnh sát Quốc gia Malaysia vừa xác nhận người đàn ông chết tại sân bay nước này là ông Kim Jong Nam.

Theo Reuters, người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar xác nhận người đàn ông mang hộ chiếu tên Kim Chol, bị tấn công tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2, là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đây là lần đầu tiên cảnh sát Malaysia chính thức xác nhận danh tính nạn nhân, người mang hộ chiếu dưới tên Kim Chol.

Ông Khalid cho biết sẽ bàn giao lại thi thể cho Bộ Y tế, nhưng từ chối tiết lộ các chuyên gia đã sử dụng biện pháp nào để nhận diện thi thể.

"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhận diện nạn nhân. Nhưng tôi không thể tiết lộ chi tiết vì lý do an ninh và sự an toàn của nhân chứng. Tôi chỉ có thể nói rằng người tên Kim Chol chính là Kim Jong Nam", ông Khalid nói.

Người đàn ông có hộ chiếu mang tên Kim Chol nhờ sự trợ giúp của an ninh sân bay ở Kuala Lumpur sau khi bị phun chất lỏng vào mặt ngày 13/2. Ảnh: AP.

Liên quan đến vụ người đàn ông có tên trên hộ chiếu là Kim Chol bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2, hai nữ nghi phạm là công dân Việt Nam và Indonesia đã bị tòa án Malaysia buộc tội giết người. Ngoài ra, cảnh sát Malaysia đang truy nã 7 nghi phạm khác là công dân Triều Tiên.

Theo cảnh sát Malaysia, nạn nhân Kim Chol chết do chất độc thần kinh VX. Giới chức và truyền thông Hàn Quốc từ đầu đã cho rằng người này chính là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ xác nhận nạn nhân là công dân Triều Tiên, có khả năng chết vì đau tim, không phải bị đầu độc.

Cuộc điều tra đã gây nên sóng gió ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên, vốn có quan hệ thân thiết. Hai bên đã trục xuất đại sứ của nhau đồng thời ra lệnh tạm cấm xuất cảnh với công dân của nước kia.

Đông Phong