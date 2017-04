Lợi dụng đêm tối, đối tượng buôn ma túy cuộn mình lăn xuống vực sâu bất chấp mọi nguy hiểm. Ngay lập tức, cảnh sát cũng cuộn mình lăn theo bắt giữ đối tượng.

Ngày 1-4, Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Công Đức (37 tuổi, trú tại P.Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, thời gian gần đây có một đối tượng lạ mặt thường xuất hiện trên địa bàn huyện với nhiều biểu hiện bất minh nên lãnh đạo công an huyện Tương Dương chỉ đạo phải làm rõ mọi nghi vấn.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, những hành tung của đối tượng lạ mặt được làm rõ. Y thường thuê taxi lên huyện Tương Dương mua ma túy đưa về xuôi tiêu thụ. Nhưng để bắt được quả tang đối tượng không đơn giản.

Theo Trung tá Trần Phúc Tú, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đối tượng rất manh động, khi cùng đường thì việc gì cũng làm. Đơn vị phải phải bắt sống, bắt quả tang đối tượng và bảo toàn lực lượng, tuyệt đối không để CBCS nào bị thương.

Sau khi thành lập chuyên án 817M, lãnh đạo công an huyện Tương Dương giao cho đội ĐTTP về kinh tế, ma túy làm chủ và huy động toàn bộ lực lượng có kinh nghiệm tham gia phá án.

Đêm 17-3, đội công tác phát hiện một chiếc taxi lạ chở theo người “trong tầm ngắm” xuất hiện ở vùng rừng xã Yên Hòa, huyện Tương Dương. Sau khi để đối tượng vào rừng “ăn hàng” và lên taxi về xuôi, khoảng 3 giờ sáng ngày 18-3, các mũi nhọn của tổ công tác xiết chặt, ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Biết mình bị bao vây, đối tượng rút dao khống chế tài xế và chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Lợi dụng đêm tối, đối tượng tung cửa sau của xe, cuộn mình lăn xuống vực sâu bất chấp mọi nguy hiểm. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát mũi nhọn thứ 3 cũng cuộn mình lăn theo và bắt gọn đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 31 gam heroin, 400 viên ma túy tống hợp, một xe taxi, 2 thanh kiếm, 2 điện thoại. Đối tượng bước đầu khai do nghiện ma túy nên lên Tương Dương, vào rừng sâu để mua ma túy về sử dụng và bán lại kiếm lời.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Theo Hồng Tuyến/Công an TP.HCM