Tang vật vụ án. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng hàng nghìn bao thuốc lá lậu vận chuyển từ cửa khẩu Tho Mo, Long An, tuồn vào địa bàn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang, vào khoảng 15 giờ ngày 24/3, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Châu Thành phối hợp đội Cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) bất ngờ dừng chiếc xe ôtô loại 4 chỗ ngồi biển kiểm soát 70A-041.47 do tài xế Trần Hữu Quý, sinh năm 1989, ngụ phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang điều khiển.

Trong xe có chở 4.253 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất , mang các nhãn hiệu Cowboy, Hero, Scott, Jet.

Lực lượng chức năng cho biết, khi xe đang lưu thông đến địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành thì bị phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kiểm tra.

Lúc đó, trên xe ngoài tài xế Trần Hữu Quý, còn có anh Hồ Văn Tâm (sinh năm 1982, ngụ phường 3, thành phố Mỹ Tho).

Bước đầu qua làm việc tại cơ quan công an, anh Hồ Văn Tâm khai nhận số thuốc lá trên vừa mua tại cửa khẩu Tho Mo thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để đưa về Tiền Giang tiêu thụ nhưng trên đường về thì bị cơ quan công an huyện Châu Thành phát hiện bắt giữ.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện, tang vật và các loại giấy tờ khác có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ./.