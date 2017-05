Hai thanh niên sử dụng gậy gỗ đánh vào đầu cô gái 21 tuổi ở Sài Gòn để cướp chiếc xe tay ga. Chúng bị cảnh sát khống chế khi đang lưu thông trên đường.

Công an phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) cho biết rạng sáng 6/5, có người đến trình báo chị Nguyễn Thị Kim Thùy (21 tuổi), chạy xe về dừng trước cổng nhà thì bị 2 thanh niên dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào người. Chúng đánh vỡ mũ bảo hiểm của Thùy khiến cô gái chấn thương vùng đầu và bàn tay trái.

Cảnh sát chở tên cướp về công an phường. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi gây án, chúng đã cướp xe máy cùng nhiều tiền, giấy tờ, vật dụng cá nhân trong cốp xe của nữ 9X. Cán bộ làm nhiệm vụ đã báo tới các chốt cảnh sát giao thông nhờ hỗ trợ vây bắt.

Đến 3h20, Đội CSGT Chợ Lớn (PC67, Công an TP.HCM) phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ trên đường Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 11) phát hiện người điều khiển chiếc xe có hình dáng giống xe bị cướp nên chặn lại, kiểm tra.

Sau khi xác định đây là xe máy bị cướp, tổ tuần tra kiểm soát khống chế 2 thanh niên cùng tang vật đưa về trụ sở Công an phường 7.

Tại trụ sở công an, 2 thanh niên khai tên Lâm Văn Ngoãn (28 tuổi, quê Cà Mau), và Trần Quang Trung (24 tuổi, quê Sóc Trăng, cùng tạm trú tại quận 8, TP.HCM). Công an phường 7 (quận 11) bàn giao 2 nghi phạm cho Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) xử lý theo pháp luật.

Lực lượng chức năng đã khống chế 2 nghi phạm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai