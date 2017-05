Chiều 8-5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM 2) và các cuộc họp liên quan sẽ khai mạc vào sáng mai 9-5 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện này (từ ngày 9-5 đến 21-5), lực lượng CSGT Hà Nội sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ ứng trực trên tuyến đường đoàn hoạt động, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an các quận, huyện để bố trí đủ lực lượng làm nhiệm vụ tại tất cả các ngã 3, ngã 4, đảm bảo giao thông và an toàn cho đoàn, yêu cầu tất cả các phương tiện, người đi bộ dừng lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đi qua; chủ động phân luồng từ xa, hạn chế các phương tiện vào các tuyến chính và xung quanh khu vực bảo vệ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội yêu cầu, các cán bộ chiến sĩ phải nắm vững mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và các phương án để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho quan chức cấp cao, khách quốc tế và tất cả người dân tham gia giao thông trong quá trình dẫn đoàn.

Cụ thể, trong thời gian diễn ra sự kiện, lực lượng sẽ tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý các vi phạm quyền ưu tiên, các phương tiện đỗ, dừng trái quy định, bán hàng dưới lòng đường, trên tuyến chính dẫn đoàn các đơn vị bố trí tổ tuần tra để kịp thời giải quyết những tình huống đột xuất, thông báo cho cán bộ chiến sỹ tại các chốt yêu cầu các phương tiện dừng, rẽ vào nhánh, đường ngang chờ đoàn qua.

Trong thời gian diễn ra các hội nghị, CSGT sẽ bố trí lực lượng không để xảy ra ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến các hoạt động của đại biểu; không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông xung quanh nơi ăn nghỉ, nơi diễn ra các hoạt động và trên tuyến hành lang bảo vệ của đoàn trong thời gian ở Hà Nội. Tại các chốt, tuyến trọng điểm khi có đoàn đi qua, yêu cầu các phương tiện đang lưu thông đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên; chủ động giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình dẫn, bảo vệ đoàn; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định...