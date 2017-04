Các chiến sĩ cảnh sát cơ động khẳng định trong 8 ngày bị giữ ở thôn Hoành, họ luôn lắng nghe chia sẻ về những bức xúc của người dân xã Đồng Tâm.

Chia sẻ trên VTV tối 23/4, trung úy Đinh Tiến Đông, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 (Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.Hà Nội), cho biết khi ở trong nhà văn hóa thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức), người dân xã Đồng Tâm luôn tâm sự với các chiến sĩ cảnh sát cơ động về những vấn đề họ bức xúc bấy lâu nay.

Trung úy Đinh Tiến Đông. Ảnh: VTV.

“Những ngày ở trong nhà văn hóa, chúng tôi được nghe người dân chia sẻ rất nhiều. Chúng tôi mong các cấp lãnh đạo sớm giải quyết thắc mắc, bức xúc để bà con được yên tâm”, trung úy Đông nói.

Còn thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an Hà Nội khẳng định ngày 15/4, Trung đoàn được cấp trên điều động, giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực xã Đồng Tâm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ được quán triệt phải chấp hành tốt điều lệnh của công an nhân dân và quan điểm của cấp trên. Đối với tội phạm phải tấn công, truy bắt đến cùng, đối với nhân dân phải hòa đồng đồng, bình tĩnh.

Thượng tá Phạm Văn Trung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào đón cán bộ, chiến sĩ. Anh chắp tay cảm ơn bà con thôn Hoành trong khi bước ra cổng. Ảnh: Zing.vn.

Thượng tá Mẽ cho rằng trong sự việc trên, các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên. Họ vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ địa phương, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân Đồng Tâm.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết công an nhân dân cũng từ nhân dân mà ra. Mọi công tác, sự rèn luyện, chiến đấu cũng vì quyền lợi người dân. Việc các chiến sĩ cơ động bình tĩnh, bản lĩnh trong sự việc tại xã Đồng Tâm là điều đáng ghi nhận.

Sự việc tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) bùng phát vào ngày 15/4 khi 4 người bị bắt để phục vụ điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến giải tỏa đất đai ở đồng Sênh. Nhiều người dân đã phản ứng lực lượng thi hành công vụ và bắt giữ 38 cán bộ, công an.

Ngày 17/4, người dân đã thả 15 cảnh sát cơ động, 3 người khác tự giải thoát. Ngày 21/4, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức được thả về.

Chiều 22/4, sau khi đối thoại với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người dân xã Đồng Tâm đã thả tự do 19 cán bộ huyện Mỹ Đức và các chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động. Lãnh đạo Hà Nội cam kết sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự toàn bộ người dân Đồng Tâm.

Văn Chương