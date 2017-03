Theo tờ The Guardian, hình ảnh đầu tiên của nghi phạm khủng bố Khalid Masood đã được công bố vào ngày 24.3.

Khalid Masood (được khoanh tròn) cùng các bạn trong đội bóng của trường Huntleys hồi đầu thập niên 1980

Đó là tấm hình chụp Masood đứng cùng các bạn trong đội bóng đá của trường cấp 2 Huntleys tại hạt Kent, phía đông nam nước Anh hồi đầu những năm 1980.

Sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh, ông Mark Rowley cho biết Masood sinh ngày 25.12.1964 với tên khai sinh là Adrian Russell Ajao tại hạt Kent, nhưng cơ quan an ninh cho rằng người này đã chuyển đến sống ở TP.Birmingham (vùng West Midlands, miền trung Anh) trong thời gian gần đây.

Cùng ngày, cảnh sát thông báo đã thực hiện thêm hai vụ bắt giữ “quan trọng” theo sau vụ tấn công ở trụ sở quốc hội tại London hai ngày trước đó, làm 5 người thiệt mạng (gồm cả Masood) và ít nhất 50 người khác bị thương.

Theo AFP dẫn lời ông Mark Rowley, cho đến nay đã có 9 người từ 21-58 tuổi bị bắt giữ. Một phụ nữ trong số này sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử.

Cảnh sát cũng tiến hành lục soát khoảng 20 địa điểm, chủ yếu ở thủ đô London và TP. Birmingham.

Cảnh sát Anh cho hay trước vụ tấn công ngày 22.3, Masood không thuộc diện đối tượng bị điều tra, dù ông ta từng phạm nhiều tội như tấn công gây thương tích, sở hữu vũ khí và gây rối trật tự công cộng. Lần gần nhất Masood bị kết tội là vào tháng 12.2003. Bên cạnh đó, ông ta chưa từng bị kết tội liên quan đến khủng bố.

Thủ tướng Theresa May nói trước quốc hội ngày 23.3 rằng kẻ tấn công từng bị Cơ quan Tình báo Nội địa MI5 điều tra do lo ngại có hành động bạo lực cực đoan, tuy nhiên cũng không phải là đối tượng được chú ý nhiều.

Chỉ 2 giờ sau khi bà May phát biểu ở quốc hội, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công ở London, theo The Telegraph. Hãng tin Amaq của IS viết rằng “Người tấn công là một chiến binh của IS đã đáp lại lời kêu gọi tấn công các nước tham gia liên minh chống IS".

Theo ông Rowley, cảnh sát đang điều tra liệu Masood hành động một mình “hay bị người khác xúi giục, hỗ trợ hoặc ra lệnh”.

Huỳnh Thiềm