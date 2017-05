Sau 18 giờ ráo riết truy lùng, cảnh sát liên tỉnh Bình Định, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu bắt giữ tên đầu tiên trong băng trộm 100 lượng vàng.

Từ nguồn tin báo của gia đình nạn nhân, người dân địa phương và rà soát hình ảnh qua hệ thống camera giám sát ở các trạm thu phí BOT trên địa bàn, cảnh sát nhận định các nghi can trong băng trộm vàng đi ôtô hiệu Chevrolet 5 chỗ ngồi mang biển kiểm soát ở tỉnh Đồng Nai.

Cất giấu hàng chục lượng vàng sát mái nhà

Chiều 10/3, lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai nhận được điện thoại từ Công an tỉnh Bình Định đề nghị hỗ trợ chặn bắt một băng trộm tiệm vàng đang trên đường di chuyển từ Bình Định vào Đồng Nai, theo tuyến quốc lộ 1.

Chiều cùng ngày, Công an Đồng Nai huy động nhiều mũi trinh sát phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phong tỏa trên nhiều tuyến đường. Từ mô tả của cơ quan chức năng Bình Định, các mũi trinh sát lần tìm ra chiếc xe hiệu Chevrolet nghi của băng trộm tiệm vàng ở Bình Định sử dụng do một người dân ngụ xã Tân Hiệp (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đứng tên.

21h hôm 10/3, Công an huyện Long Thành phát hiện chiếc ôtô trên đang di chuyển qua xã Tân Hiệp. Ngay lập tức, các trinh sát tiếp cận, theo dõi hành trình của chiếc xe và người điều khiển. Sau khi đỗ xe tại nhà một người dân địa phương, tài xế lấy xe máy chạy về nhà.

Cảnh sát dẫn giải Phan Phi Đệ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thiện, cảnh sát phát hiện, thu giữ 15 túi nylon đựng dây chuyền vàng, nhẫn, lắc tay, vòng đeo cổ, hoa tai... ở bồn nước gần sát mái nhà. Không còn đường chối cãi, hắn cúi đầu nhận tội đã cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm tiệm vàng ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Khai nhận với cảnh sát, Thiện cho hay, khi về gần đến huyện Long Thành, Nguyễn Trọng Hòa (44 tuổi, chủ mưu vụ trộm vàng) xuống xe trước để về Bà Rịa Vũng Tàu thăm vợ. Còn Phan Phi Đệ (24 tuổi, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu) đã kịp chạy thoát trước khi cảnh sát ập vào nhà.

Hé lộ băng trộm cắp táo tợn liên tỉnh

Trước tình tiết phức tạp của vụ việc, đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác lập chuyên án "0317 VX", phát lệnh truy nã truy lùng hai nghi can trộm vàng đang lẩn trốn.

Ngày 5/4, Tổ chuyên án của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Định nhận nhiệm vào Bình Phước phối hợp với công an địa phương truy bắt Phan Phi Đệ.

Trung úy Vũ Tú Nam, cán bộ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an Bình Định. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo trung úy Vũ Tú Nam, cán bộ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an Bình Định, qua thu thập, xác minh các nguồn tin, cảnh sát biết Đệ xin vào làm công nhân xây dựng lẩn trốn trong khu nông nghiệp công nghệ cao Bình Phước.

"Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, nhờ chị bán nước mía ven đường báo tin, ngày 14/4, cảnh sát ập vào bắt giữ anh ta trong lúc ăn nhậu với chủ thầu và nhóm công nhân. Khám xét, cảnh sát phát hiện trong ví da của Đệ còn 6 triệu đồng và một bức thư của Hòa gửi cho chủ tiệm vàng Kim Khánh", trung úy Nam kể.

Khi cảnh sát hỏi "Vì sao từ Đồng Nai cả nhóm lặn lội ra Bình Định trộm vàng", Đệ thừa nhận có hai bạn tù ở huyện Hoài Nhơn gợi ý ra miền quê này trộm cắp tài sản.

Quá trình thụ án tại trại giam Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Văn Phường (34 tuổi) và Lê Quang Hiểu (25 tuổi, cùng ngụ huyện Hoài Nhơn) đã gặp Đệ

Từ lời khai của Đệ, ngày 14/4, Công an Bình Định bắt giữ Phường và Hiểu để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Hai nam thanh niên này vốn là ngư dân làm thuê trên các tàu cá đánh bắt thủy sản vùng biển phía Nam. Thời gian chờ chủ tàu cập bến bán cá ở Vũng Tàu, họ rủ nhau đột nhập vào nhà nuôi yến của một người dân để trộm thì bị bắt quả tang và sau đó bị phạt tù.

Sau khi ra tù chúng thường xuyên giữ mối liên lạc với nhau. Đầu tháng 1/2017, Đệ liên lạc với hai bạn tù than thở “địa bàn bị công an bố ráp, khó làm ăn” nên muốn chuyển hướng ra Bình Định hoạt động.

Được bạn tù nhận lời giúp, Đệ rủ thêm Hòa đón xe khách ra huyện Hoài Nhơn lên kế hoạch khảo sát để đi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 17/1, Phường và Hiểu lái xe máy chở Đệ và Hòa đến tiệm điện thoại Thanh Trí để đột nhập trộm cắp tài sản. Hai bạn tù làm nhiệm vụ cảnh giới, Đệ và Hòa mang theo dụng cụ cắt tôn, phá cửa, cắt dây camera an ninh trong cửa hiệu đột nhập vào bên trong lấy gần 200 máy điện thoại di động, card điện thoại và tiền, tổng trị giá gần 350 triệu đồng.

Trộm trót lọt, Đệ chỉ chia những điện thoại đã qua sử dụng, kém giá trị cho Phường và Hiểu. Còn anh ta và Hòa lấy ba lô đựng điện thoại mới còn trong hộp, có giá trị mang về Bến Tre bán được 40 triệu đồng lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đầu tháng 3, Đệ cùng đồng bọn thuê ôtô ra huyện Hoài Nhơn tiếp tục đột nhập trộm tiệm vàng nhưng lần này không liên lạc với hai bạn tù.

Minh Hoàng