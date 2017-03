Phản ánh tới Báo PLVN, anh Trần Xuân Hùng (trú tại khối 3, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Qua quen biết, anh Hùng có quen bà Phùng Diệu Huyền (SN 1979, trú tại phòng 104, tập thể 54 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội) và được bà giới thiệu làm hồ sơ đưa người đi xuất khẩu lao động và du lịch các nước. Vì tin tưởng bà Huyền, anh Hùng đã gửi một số hồ sơ lao động, đi du lịch sang Hàn Quốc cho bà Huyền.

Tháng 6/2016, anh Hùng gửi hai bộ hồ sơ đi du lịch Hàn Quốc mang tên Trần Văn Đại và Trần Long cho bà Huyền. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7/2016, anh Hùng đã gửi tổng cộng 4 hồ sơ kèm theo số tiền là hơn 287 triệu đồng cho bà Huyền.

Theo cam kết với anh Hùng, bà Huyền khẳng định đến tháng 7/2016 (chậm nhất ngày 27/7/2016) thì bà sẽ nhanh chóng bố trí cho hai lao động trên xuất cảnh. Tuy nhiên, đến tháng 7/2016, các vị khách du lịch này vẫn chưa được xuất ngoại. Anh Hùng đã nhiều lần gọi điện cho bà Huyền để hỏi về sự chậm trễ này thì bà Huyền chối quanh và hứa hẹn anh Hùng vào nhiều buổi khác.

Đến tháng 8/2016, cũng là đến hẹn cuối xuất cảnh của các lao động, anh Hùng tiếp tục đến gặp trực tiếp bà Huyền và hỏi về nguyên nhân khách hàng vẫn chưa được xuất cảnh. Tuy nhiên, bà Huyền vẫn không có câu trả lời thỏa đáng

“Tôi đã rất nhiều lần gặp trực tiếp cũng như trao đổi qua điện thoại với bà Huyền, yêu cầu bà Huyền hoàn trả lại tất cả hồ sơ và số tiền trước đó của tôi. Tuy nhiên, bà Huyền chỉ trả được hồ sơ của lao động mà không chịu trả lại số tiền mà trước đó tôi đã chuyển cho bà Huyền. Cho đến nay, tổng số tiền mà bà Huyền phải trả cho tôi là hơn 287 triệu đồng”, anh Hùng bức xúc.

Cũng theo anh Hùng, bà Huyền rất nhiều lần hứa hẹn với anh để hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng đi xuất cảnh, nhưng đều không đúng hẹn. Nghi ngờ trước việc làm bà Huyền, anh Hùng có cho nhân viên của mình đến gặp bà Huyền để làm rõ tiến độ xuất cảnh của lao động, lúc này bà Huyền đã thừa nhận về việc sử dụng số tiền không đúng mục đích dẫn đến lao động chưa được xuất cảnh.

Thấy sự việc quá phức tạp, anh Hùng đã viết đơn tố cáo tới Công an quận Long Biên nhưng cơ quan này từ chối xử lý vì lý do bà Huyền đã không còn sinh sống ở đây. Tiếp tục làm đơn gửi tới Công an quận Ba Đình (nơi bà Huyền tạm trú) thì anh Hùng nhận được giấy mời của Công an quận Ba Đình đến để viết bản tường trình. Nhưng sau đó, Công an quận Ba Đình cho rằng, các giao dịch chuyển tiền và làm giấy tờ đều làm ở Hà Tĩnh vì thế Công an quận Ba Đình sẽ gửi Công văn về Công an TP Hà Tĩnh để xem xét điều tra và xử lý.

“Cho đến nay sự việc của tôi vẫn chưa được xử lý, bà Huyền thì không chịu nghe máy điện thoại của tôi. Phía cơ quan chức năng cũng chưa có hồi âm . Tất cả số tiền trên là của khách hàng đã nộp cho tôi để mong muốn đi du lịch và xuất khẩu lao động. Hiện nay, tôi chưa có khoản nào để trả lại khách hàng. Tôi hi vọng các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để tìm lại công bằng cho tôi”, anh Hùng nói.

