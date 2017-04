Lễ trao giải thưởng Cánh Diều 2017 của Hội Điện ảnh Việt Nam diễn ra đêm 9-4 tại Nhà hát Quân Đội - TPHCM. Năm nay ứng thí Cánh Diều có 19 phim điện ảnh, 20 phim truyền hình (tổng số 523 tập), 13 phim hoạt hình, 39 phim tài liệu, 11 phim khoa học, 16 phim ngắn và 5 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.

Được đánh giá chủ lực của nền nghệ thuật thứ bảy, nhưng danh sách 19 phim điện ảnh tham gia Cánh Diều hầu hết đều là sản phẩm do tư nhân đầu tư để chinh phục thị trường. Do đó, yếu tố giải trí lấn lướt hoàn toàn yếu tố thẩm mỹ và yếu tố sáng tạo. Những bộ phim như “Bao giờ có yêu nhau”, “Fan cuồng”, “Sứ mệnh trái tim” hoặc “Truy sát” đều không thể so sánh với bộ phim “Em là bà nội của anh” về doanh thu. Thế nhưng, bộ phim “Em là bà nội của anh” không được phép tranh tài tại Cánh Diều vì kịch bản gốc từ Hàn Quốc. Như vậy, ngay cả làm phim để bán vé chúng ta cũng không có nhà biên kịch lành nghề.

Mỗi năm Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải Cánh Diều một lần, và phải đối diện với áp lực từ giải thưởng Bông Sen của Liên hoan Phim toàn quốc cứ 2 năm tổ chức một lần. Nhân lực và vật lực dành cho Bông Sen dĩ nhiên lớn hơn nhiều sự ưu ái dành cho Cánh Diều, vì vậy Hội Điện ảnh Việt Nam phải có tư duy để cạnh tranh một cách hiệu quả. Dễ thấy nhất là sự cởi mở đối với các bộ phim dự thi.

Lẽ ra, Cánh Diều 2017 chỉ vinh danh những tác phẩm ra mắt trong năm 2016. Thế nhưng bộ phim “Vẽ đường cho hưu chạy” đã công chiếu từ tháng 11-2015 còn bộ phim “Cha cõng con” ra mắt cuối tháng 4-2017 cũng có trong đội ngũ quyết tâm chinh phục Cánh Diều 2017. Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam giải thích rằng, hội đồng giám khảo có thể linh hoạt để cho các phim ra mắt vào cuối năm trước hoặc đầu năm sau có thể tham dự, còn thời điểm nhà sản xuất gửi phim đi tùy vào chiến lược của họ.

Cánh Diều là một giải thưởng của hội nghề nghiệp, muốn tạo được thương hiệu riêng phải mạnh dạn ủng hộ những nhà làm phim trẻ có những đột phá về công nghệ cũng như về tư duy làm phim. Hiện tại, các hãng phim quốc doanh đang gặp rất nhiều khó khăn, từ Hãng phim truyện Việt Nam đến Hãng phim Giải Phóng đều co cụm lại trước sự thay đổi nhanh chóng của thị hiếu khán giả.

Cánh Diều 2017 bước đầu đã xác định được đối tượng nhạy bén nhất của làng nghệ thuật thứ bảy hôm nay chính là những đạo diễn mới bước chân vào lĩnh vực khám phá thị trường điện ảnh, và trân trọng thành quả ban đầu của họ như: Sài Gòn: Anh yêu em (đạo diễn Lý Minh Thắng), Sút (đạo diễn Việt Max), Tấm Cám: Chuyện chưa kể (đạo diễn Ngô Thanh Vân), Chạy đi rồi tính (đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân), Phim trường ma (đạo diễn Vũ Thái Hòa), Cao thủ ẩn danh (đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam), Vệ sĩ Sài Gòn (đạo diễn Ken Ochiai).