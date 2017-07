Không chỉ sở hữu không khí mát mẻ, những cao nguyên này còn là địa điểm tuyệt đẹp cho bạn thỏa sức chụp ảnh và lưu giữ kỉ niệm của chuyến du lịch này.

Cao nguyên Măng Đen

Măng Đen thuộc xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Nằm ở độ cao 1200 mét so với mực nước biển, khí hậu ôn đới quanh năm, với rừng nguyên sinh, thảm thực vật cùng hàng chục hồ và thác nước. Măng Đen hiện là khu du lịch sinh thái quốc gia, được mệnh danh là Đà Lạt của Kon Tum, địa danh này là trung tâm huyện lỵ của huyện Kon Plông.

Măng Đen còn lạnh hơn Đà Lạt, nhưng mùa xuân đang chín giữa cái nắng chan hòa nên vẫn thấy vô cùng ấm áp. Ảnh: tranbichnga

Măng Đen là một trong hai cao nguyên của tỉnh Kon Tum, là vùng đất “3 hồ, 7 thác”. Đến Măng Đen cũng yêu thích không khí mát lành, quanh năm se lạnh như dạng khí hậu ôn đới ở đây khiến người ta vô cùng dễ chịu. Thiên nhiên thơ mộng với đặc trưng là các đồi thông cao vút, vẻ lãng mạn hữu tình hiếm có của vùng đất cao nguyên hay thác nước Pa Sỹ hùng vĩ ào ạt tuôn chảy…

Măng Đen - được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên. Ảnh: quehuong

Cao nguyên Lang Biang

Cao Nguyên Lang Biang hay cao nguyên Lâm Viên, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12km về phía Bắc, là điểm đến mà nhiều du khách không thể bỏ qua trong hành trình đến với thành phố Đà Lạt.

Khung cảnh thênh thang trên cao nguyên Lang Biang. Ảnh: VietFuntravel

Lang Biang là ngọn núi cao nhất xứ Lâm Viên bao gồm nhiều dãy núi khác nhau chứ không phải duy nhất một đỉnh Langbiang. Ngoài ra Lang Biang còn được người bản xứ gọi với cái tên là núi Mẹ gồm hai ngọn núi có tên là núi Ông và núi Bà. Lang Biang tọa lạc tại huyện Lạc Dương, cách không quá xa trung tâm thành phố Đà Lạt với khoảng 12km về phía Bắc.

Những ngôi nhà tuyệt đẹp nằm trên cao nguyên Lang Biang. Ảnh: ST

Không cần bàn về độ hot của Langbiang. Ai đến Đà Lạt cũng nhất định phải đến đây để ngấu nghiến hết cái đẹp và thơ mộng của mảnh đất này.

Cái tên Lang Biang còn gắn liền với một huyền thoại và chuyện tình yêu bi thương của đôi trai tài gái sắc Lang và Biang. Chuyện kể rằng chàng trai và cô gái sinh ra ở hai bộ tộc khác nhau đã vô tình gặp gỡ rồi đem lòng yêu thương nhau tha thiết. Nhưng trái ngang thay, phong tục và luật lệ của tộc người đã ngăn cấm cho hai người đến với nhau, vì vậy hai người đã dắt nhau bỏ trốn lên đỉnh núi…

Khám phá làng Cù Lần nhìn từ trên cao nguyên Lang Biang. Ảnh: muachung

Cuộc sống êm đềm của hai người chấm dứt khi nàng Biang lâm bệnh. Sau một thời gian chữa trị không khỏi, chàng Lang đành xuống núi để tìm người chữa bệnh cho nàng Biang nhưng bị dân làng phản đối và đuổi giết. Nàng Biang đã dũng cảm đỡ mũi tên tẩm độc cho chàng Lang rồi chết.

Lang hết sức đau buồn và thương tiếc, nước mắt của chàng chảy thành một dòng suối lớn mà đến nay người ta vẫn gọi với cái tên Suối Vàng để tưởng nhớ câu chuyện tình đau thương của chàng Lang, nàng Biang. Ngọn núi nơi chàng trai và cô gái nằm xuống đã hóa thành hai ngọn núi sững sững nằm cạnh nhau mà đến nay người ta vẫn gọi là núi Langbiang hay núi Mẹ.

Cao nguyên Di Linh

Cao nguyên Di Linh nằm ở Lâm Đồng. Vẻ đẹp hoang sơ của nó dường như chinh phục hầu hết những ai đã tường đến đây. Cao nguyên Di Linh trải dài từ chân đèo Bảo Lộc đến đèo Prenn, bao gồm cả địa phận của thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, một phần huyện Đơn Dương.

Nhưng chỉ riêng huyện Di Linh thôi cũng đủ để du khách say mê vẻ đẹp của xứ cao nguyên này. Với độ cao trung bình 1.000 m so với mực nước biển, địa hình Di Linh nhiều đồi núi trập trùng với những con đèo quanh co uốn lượn.

Khí hậu Di Linh chia làm hai mùa rõ rệt. Vào những tháng mùa khô, bạn có dịp ngắm dã quỳ khoe sắc, hoa cà phê thơm nồng nàn. Còn vào những tháng mùa mưa, cao nguyên xanh tươi tràn đầy sức sống .Ảnh: ivivu

Cao nguyên Pleiku

Cảm giác được thưởng thức một tách cà phê hay tô phở khô trong không khí se lạnh của phố núi Pleiku luôn mang lại những cảm xúc thú vị cho du khách khi khám phá vùng đất này. Có những ngày tiết trời ở phố núi Pleiku có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông hội tụ.

Sáng sớm trời se se lạnh, buổi trưa, không khí trở nên oi bức như mùa hè. Khi chiều vừa tắt nắng đã có những cơn gió thoang thoảng của mùa thu làm dịu mát cái nắng gắt mùa hè. Và khi màn đêm xuống nghĩa là đông đã về. Trong cái lạnh của phố núi cao nguyên, bạn sẽ có cảm nhận về một bầu không khí trong lành và sự bình yên của cuộc sống nơi đây.

Không gian, cảnh quan với đường phố là những triền dốc uốn quanh mang đặc trưng phố núi tạo một cảm giác khác biệt dễ khiến con người ta xua tan những mệt nhọc của cuộc sống thường nhật.

Cao nguyên đá Đồng Văn

Nằm ở độ cao hơn 1.000m, cao nguyên Đồng Văn nằm ở tỉnh Hà Giang là mảnh đất địa đầu cực Bắc của Việt Nam. Cao nguyên này đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vì những điểm độc đáo trong cấu tạo địa chất.

Đối với khách du lịch, đây là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số, khí hậu luôn ôn hòa mát mẻ và chưa bị thương mại hóa, rất phù hợp cho những chuyến “phượt” dài ngày.

Cao nguyên Bắc Hà

Cao nguyên Bắc Hà nằm giữa 2 tỉnh Lào Cai và Hà Giang trải rộng trên các huyện: Bắc Hà, Si Ma Cai, Xín Mần và Hoàng Su Phì.

Cao nguyên này có độ cao trung bình 1.000 mét, cao nhất là đỉnh núi Kiều Liêu Ti. Cũng giống như những cao nguyên khác của vùng Tây Bắc, đặc điểm nổi bật nhất của cao nguyên Bắc Hà là có rất nhiều núi đá vôi trùng điệp.

Nẻo vui trên miền cao nguyên trắng. Ảnh: ivivu

Tới đây, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức mận Bắc Hà, giống mận giòn và thơm ngon đặc biệt do những dân tộc thiểu số nơi đây trồng. Đặc biệt, các phiên chợ Bắc Hà đầy màu sắc luôn là điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với nhiều du khách.

Cao nguyên Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu thuộc huyện Mộc Châu (Sơn La), cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển nên có khí hậu quanh năm mát mẻ, dễ chăn nuôi bò sữa và các loài cây như: chè, đào, mận, và đặc biệt có mùa cải trắng, dã quỳ vàng hút hồn du khách gần xa.

Những đồi chè bát ngát trên cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: vietdesigner

Ở vị trí không quá xa Hà Nội (cách 200 km), nơi đây là điểm phượt ưa thích của giới trẻ vì có thể đi, về trong 2 ngày cuối tuần. Khi bạn tới với Mộc Châu không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên trùng điệp, hoa nở bốn mùa mà còn được thưởng thức các đặc sản của người dân tộc miền núi như bê chao, cá suối, cải mèo ngon khó cưỡng.

Rải rác đó đây là những cụm cúc dại, bông trắng li ti. Ảnh: mytour