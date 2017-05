Từ ngày 15-17/5, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Mã, sông Cả...

Cảnh báo: Xuất hiện lũ trên thượng nguồn sông Hồng, sông Thái Bình từ ngày 15/5. Ảnh minh họa: Minh Đức - TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, từ ngày 15-17/5, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Mã, sông Cả, sông La, sông Gianh, sông Kiến Giang với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1 đến 3 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức dưới BĐ 1.

Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, sạt lở đất có khả năng xuất hiện tại khu vực miền núi phía Đông Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, trong ngày và đêm nay (15/5) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Từ chiều và đêm nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, riêng Thanh Hóa-Quảng Bình có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (15/5) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 15-17/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh./.