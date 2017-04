Nhà hát Con sò ở Sydney - điểm du lịch và giải trí mang tính biểu tượng của Australia - có nguy cơ bị tấn công khủng bố nếu chính quyền thành phố không tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh.

Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Sydney, bà Patricia Forsythe lưu ý một thực tế là tại công trình nổi tiếng này, công tác giám sát an ninh chưa được chú trọng đúng mức để phù hợp với những nguy cơ an ninh tiềm ẩn. Bà đề xuất thành lập một đơn vị an ninh giám sát khu vực dành cho người đi bộ tại khu vực xung quanh nhà hát.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi nhiều phương tiện giao thông dừng đỗ lấn phần đường dành cho người đi bộ theo hướng đi về phía công trình nghệ thuật nổi tiếng thế giới ở Sydney.

Điều này kéo theo nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công bằng xe tải tương tự các vụ lao xe vào đám đông ở Pháp, Đức, Thụy Điển.... khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.