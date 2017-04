Ngày 5/4, Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) thông báo đã bắt giữ một công dân từng trốn ra nước ngoài để gia nhập tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn thông báo của RCMP cho biết kẻ bị bắt giữ là Pamir Hakimzadah, 27 tuổi, cư dân thành phố Toronto. Vụ bắt giữ được tiến hành dựa theo kết quả cuộc điều tra hình sự mang mật danh “Project Sachet” do Đội Thi hành An ninh Quốc gia (INSET) trực thuộc RCMP tiến hành từ tháng 1/2016. Theo đó, Hakimzadah bị phát hiện từng tới Thổ Nhĩ Kỳ mùa Thu năm 2014 để gia nhập IS và chỉ quay trở lại Canada sau khi bị các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ.

Theo kế hoạch, Hakimzadah sẽ ra trình diện trước tòa vào cùng ngày với cáo buộc phạm tội hình sự nghiêm trọng. Luật pháp Canada xét xử tất cả những người bỏ trốn hay tìm cách rời bỏ đất nước với mục đích thực hiện hoạt động khủng bố. Ngoài ra, những công dân Canada phạm tội ở nước ngoài hay tạo điều kiện cho các hoạt động khủng bố ở nước ngoài cũng sẽ bị buộc tội.

TTXVN/Tin Tức