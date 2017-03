Tại buổi họp báo được tổ chức vào chiều 15/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ, xâm hại tình dục trẻ em để lại hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đến trẻ em và người thân, ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội.

Là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiên quyết lên án những hành vi xâm hại nghiêm trọng đến cơ thể, tâm sinh lý của phụ nữ và trẻ em.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, Hội đã từng đề xuất với Quốc hội nâng cao mức xử phạt với những hành vi xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em mới đủ sức răn đe. Đối với các vụ xâm hại tình dục trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra chính xác kịp thời, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật và không can thiệp theo hướng hòa giải. Quá trình điều tra, cần quan tâm đến tâm sinh lý của nạn nhân, tránh gây khủng hoảng và ảnh hưởng tiêu cực đến nạn nhân cùng gia đình.

Liên quan đến một số vụ xâm hại trẻ em gần đây ở Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và quận Hoàng Mai, Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cho biết đã trực tiếp gọi điện thoại, gửi công văn đến lãnh đạo Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị khẩn trương xử lý vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của em gái, góp phần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em.

Bà Hà cho biết, ngày mai (16/3) sẽ trực tiếp làm việc với Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương về công tác phối hợp với Bộ Công an nhằm đẩy mạnh việc giáo dục con em trong gia đình không phạm tội cũng như nâng cao năng lực cho đội ngũ công an và cán bộ phụ nữ ở cơ sở về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật…. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Minh Trí đã khẳng định với Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng pháp luật.

Phân tích những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, việc thiếu kiến thức về pháp luật do ngại khi nhắc đến những vấn đề tình dục nhạy cảm của các bà mẹ cũng là lý do khiến các đối tượng bất lương dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, nhiều vụ án không được xử lý kịp thời, triệt để gây thiệt thòi cho nạn nhân là do gia đình không nắm được quy trình tố cáo, còn mang nặng tâm lý lo sợ, e ngại…

Bàn về những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cho biết đã gửi công văn và trực tiếp liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị đưa giáo dục về bình đẳng giới, trong đó có nội dung xâm hại tình dục trẻ em vào trong trường học từ ngay cấp tiểu học. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban Thanh thiếu niên (VTV6), Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các video clip giáo dục về bình đẳng giới, để đưa vào trường học, giáo dục cho trẻ em dễ hiểu; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nạn nhân có thể dễ dàng tiếp cận với các cơ quan pháp lý khi bị xâm hại.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, hiện nay các cấp Hội vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến các vụ việc trên và kiên trì đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện đúng quy trình tố tụng, giải quyết triệt để những vấn đề mà dư luận đang quan tâm; thường xuyên nắm bắt tình hình; đồng hành, chia sẻ, tư vấn, cung cấp kiến thức, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân và gia đình. Hội phụ nữ các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan vào cuộc phát hiện vụ việc, tố cáo với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, răn đe các hành vi tương tự trong thời gian tới.

Đỗ Bình (TTXVN)