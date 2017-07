Chiều 19.7, khi đi xe máy qua cầu Chánh Hưng, Q.8, TP.HCM, tôi đã bị ngã xe máy đột ngột. Tai nạn khiến mặt, tay chân trầy xước, toàn thân đau nhức. Điều đáng nói là nguyên nhân của tai nạn bắt nguồn từ chiếc áo mưa.

Ảnh minh họa

Xưa nay tôi hay mặc áo mưa loại ngắn, mỏng. Mới đây, tôi được một đơn vị tặng cho chiếc áo mưa khá to, dài. Chiếc áo mưa này phát huy tối đa tác dụng vì che mưa rất tốt. Thế nhưng, tôi đã không hề để ý đến việc do áo mưa quá to, rộng khiến gió mạnh tạt vào là hất cả người và xe xuống đường một cách đột ngột, nhất là khi ở trên dốc cầu, khiến tôi trở tay không kịp.

Sau tai nạn, tôi tìm kiếm trên mạng internet thì thấy có nhiều vụ tai nạn do áo mưa gây ra. Trong đó, do áo mưa quá dài, mắc vào bánh xe là nhiều nhất. Ngoài ra, việc mặc áo mưa không đúng cách cũng gây nên nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Do đó, khi mặc áo mưa và chạy trên đường phố, ngoài việc tránh bị ướt, người mặc cần để ý đến sự an toàn.

Nên mặc áo mưa sát vào người, đừng choàng vạt áo trước vào đầu xe, điều này vô tình tạo nên lực cản, dễ gây tai nạn khi gặp gió to. Người đi xe nên ngồi lên trên vạt áo mưa phía sau, tránh việc áo mưa bị cuốn vào bánh xe.

Bên cạnh đó, chiếc nón cũng cần phải cột chặt, nếu không khi có một cơn gió thổi qua sẽ khiến chiếc nón của áo mưa bị lệch che mất khuôn mặt, rất nguy hiểm khi đang lưu thông.

Trần Thị Thanh Thảo

(Q.8, TP.HCM)