Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xe máy trong khoảng thời gian từ 18-24 giờ, trên các tuyến Quốc lộ 91, 1, 80, 61C thuộc các địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai và các quận Thốt Nốt, Ninh Kiều.

Ngày 31-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I-2017. Chủ tịch UBND TP Võ Thành Thống nhận xét diễn biến tình hình tai nạn giao thông còn rất phức tạp, số vụ số người chết tiếp tục tăng cao. So với cùng kỳ 2016, số vụ, số chết tăng cao hết sức băn khoăn lo lắng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngày 31-3. Ảnh: N.NAM

Theo đó, ông Thống chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương có phương án tháo dỡ vòng xoay đường 30-4 giao với Nguyễn Văn Linh. Đề xuất giải pháp lắp đặt dải phân cách Quốc lộ 91 trên một số đoạn thuộc địa bàn quận Thốt Nốt nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đoạn đường nào hẹp quá thì thôi. Đề xuất lắp biển hạn chế tốc độ trên một số tuyến đường ở quận Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Phong Điền...

Ngoài ra, các lực lượng phải tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian từ 18-24 giờ hàng ngày đối với xe máy, nhất là trên các tuyến đường Quốc lộ 91, 80, 1, 61C thuộc địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai và quận Thốt Nốt, Ninh Kiều. Đồng thời, phải làm tốt công tác kiểm định, phương tiện an toàn mới được ra đường nhất là xe tải, container, xe máy cũ. Công an TP nghiên cứu để tham mưu cho TP xem xét xử lý đối với xe máy quá cũ còn tham gia giao thông.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP cho biết sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vượt đè xanh, đèn đỏ. Ông cũng cho biết không có chuyện CSGT không ra đường được vì không có thẻ tuần tra. Khi đi tuần tra, xử phạt, những người có thẻ thì được dừng xe còn những người khác thì lập biên bản xử lý. Quy định có thẻ chỉ dành cho Quốc lộ thì TP đã làm còn những tuyến còn lại thì các quận, huyện vẫn xử lý bình thường.

Ông Hạnh cho rằng tình trạng ghe, xuồng chở khách du lịch khá phổ biến nhưng hiện chưa có cơ quan nào quản lý nên nếu xảy ra sự cố thì rất khó kiểm soát và quy trách nhiệm. Việc này, Ban An toàn giao thông TP cho biết đang dự thảo kế hoạch để tham mưu TP quản lý phương tiện này.

Báo cáo của Ban An toàn giao thông TP cho thấy, trong ba tháng qua trên địa bàn TP đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm chết 22 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm 2016, tăng sáu vụ (40%), tăng bảy người chết (46,66%), giảm bốn người bị thương. Qua kiểm tra có hơn 13.000 trường hợp bị phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 15,7 tỉ đồng, tạm giữ gần 4000 phương tiện… Ngoài ra, trên địa bàn TP cũng có hơn 2.000 ca khám chữa bệnh liên quan đến tai nạn giao thông, trong đó có 68 ca...