Sáng nay (5/3), Công an phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân thi thể một phụ nữ trôi sông tại chân cầu Nhị Kiều.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày nhiều người dân tại khu vực cầu Nhị Kiều hốt hoảng khi phát hiện xác một phụ nữ trôi sông. Danh tính nạn nhân chưa được xác định rõ.

Tại hiện trường cho thấy nạn nhân khoảng 60 tuổi, tóc bạc, mặc bộ đồ bộ màu có chấm đỏ. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Theo một người dân sống tại đây cho biết người phụ nữ này không có chồng và con chỉ sống với cháu. Trước đó, khoảng 1 giờ rạng sáng cùng ngày người cháu phát hiện bà không có ở nhà nên đi tìm nhưng không thấy.

Sau khi nhận được tin báo Công an phường An Nghiệp phối hợp cùng Cơ quan Công an quận Ninh Kiều phong tỏa hiện trường vụ việc, trục vớt thi thể nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Thành