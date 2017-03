Sau khi được khống chế vào buổi chiều 23-3 thì khoảng 6 giờ sau, đám cháy lại bùng phát dữ dội tại Công ty may Kwong Lung – Meko ở KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ. Lực lượng PCCC TP HCM đã chi viện để giúp Cần Thơ chữa cháy trong đêm.

Đến 1 giờ sáng 24-3, lực lượng PCCC TP Cần Thơ vẫn đang tích cực chữa cháy tại Công ty may Kwong Lung – Meko trong khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). 10 xe chuyên dụng của Cảnh sát PCCC TP HCM đã đến Cần Thơ chi viện.

Lửa bốc cháy bao trùm tòa nhà

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 23-3, đám cháy đã được khống chế nhưng đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lửa đã bùng phát trở lại.

Một số người dân sống xung quanh khu vực cho biết đám cháy xuất phát từ bên phải tầng 5 của tòa nhà và cháy dữ dội hơn nhiều so với lúc sáng. Tòa nhà 5 tầng của Công ty may Kwong Lung – Meko có nguy cơ sụp đổ. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã chỉ đạo lực lượng công an huy động, hỗ trợ di chuyển dân sang khu vực Trường tiểu học Trà Nóc 4 đối diện công ty. Những công ty lân cận đã sơ tán tài sản vì lo sợ bức tường sẽ sụp bất cứ lúc nào.

Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà có nguy cơ sụp đổ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 23-3, một đám cháy xuất phát từ kho chứa vải từ tầng 5 của Công ty may Kwong Lung – Meko (rộng khoảng 1.800 m2). TP Cần Thơ đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy và nhờ lực lượng PCCC các tỉnh ở ĐBSCL đến chi viện. Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế nhưng vài giờ sau lại bùng phát dữ dội.

Ước tính thiệt hại về nguyên liệu trong vụ cháy khoảng 6 triệu USD. Số nguyên liệu này công ty mới nhập về để phục vụ sản xuất.

Nhiều xe chuyên dụng của TPHCM đã đến Cần Thơ chi viện ngay trong đêm.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tin-ảnh: C.Linh