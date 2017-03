Nhà của ca sĩ Hà My được Ban tổ chức Tình bolero hoan ca bí mật thay toàn bộ phần mái nhà.

Nhà của ca sĩ Hà My được Ban tổ chức Tình bolero hoan ca bí mật thay toàn bộ phần mái nhà.

Những ngày qua, ca sĩ Hà My - cháu gái danh ca Thái Châu trở thành mối quan tâm của nhiều khán giả bởi mối tình với danh hài Hoài Linh. Cùng với đó, hoàn cảnh của nữ ca sĩ cũng được khai thác khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Theo đó, Hà My hiện sống trong một căn nhà xập xệ ở huyện Nhà Bè (TP.HCM). Căn nhà này được nữ ca sĩ mua cách đây 10 năm, sửa sang lại với giá khoảng 1 tỷ đồng. Số tiền này được Hà My tích cóp từ chuyến lưu diễn hải ngoại do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mời. Hiện tại, ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Mới đây, nhân lúc Hà My đi vắng, ban tổ chức chương trình cô đang tham gia - Tình bolero hoan ca đã bí mật giúp nữ ca sĩ lợp lại toàn bộ mái nhà.

Hà My từng là cái tên ăn khách ở miền Nam 20 năm trước. Chị là cháu ngoại của nghệ sĩ cải lương tài danh Năm Cần Thơ, mẹ là nghệ sĩ cải lương Kim Hà và cậu ruột là danh ca Thái Châu. Với tài năng của mình, Hà My sớm trở thành ngôi sao và hát chung với nhiều ca sĩ nổi tiếng từ thời Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ hát lót.

Vì nổi tiếng quá sớm, cô đã lao vào những cuộc chơi tại quán bar, vũ trường. Hào quang đã ra đi nhanh chóng, cô sớm kết hôn và trải qua ba lần hôn nhân không hạnh phúc. Hiện tại, cô sống cùng mẹ và con nhỏ trong một căn nhà tồi tàn và cuộc sống gặp nhiều bấp bênh.

Tranh thủ lúc Hà My vắng nhà, các công nhân đã tháo dỡ mái cũ và lợp toàn bộ mái mới bằng tôn.

Biết được thông tin này, ca sĩ Hà My rất vui mừng.

Hiện tại, nữ ca sĩ sống cùng mẹ và con gái trong căn nhà ẩm thấp. Toàn bộ thu nhập của gia đình đều dựa vào số tiền cát-sê mà cô đi hát.

Hồ An