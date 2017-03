Barcelona đã khiến cả thế giới bóng đá “ngả mũ thán phục” bằng màn lội ngược dòng không tưởng trước PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó viết nên trang sử mới tại đấu trường Âu.

Các cầu thủ Barcelona ăn mừng chiến thắng không tưởng trước PSG để giành vé vào tứ kết. Ảnh: GETTY IMAGES.

Thế giới bóng đá ngỡ ngàng

“Barcelona là một tập thể lạc quan và tin vào khả năng của chính mình. Nếu một đội bóng có thể ghi 4 bàn vào lưới chúng tôi, chúng tôi cũng có thể ghi 6 bàn vào lưới họ” - HLV Luis Enrique nói như vậy trước thềm trận Barcelona gặp PSG lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng qua, một tuyên bố được xem chỉ mang tính chất lên dây cót tinh thần sau trận thua muối mặt 0-4 ở lượt đi. Thế nhưng, HLV Enrique có lẽ nên đổi nghề bởi “lời tiên tri” của ông đã trở thành hiện thực. Kết thúc 90 phút trên sân Nou Camp, Barca đã vùng dậy mạnh mẽ đè bẹp PSG 6-1, qua đó giành vé vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, dưới sân, Messi cùng các đồng đội nhảy múa trong sự phấn khích tột độ. HLV Enrique lập tức cởi phăng áo khoác cùng các thành viên đội bóng lao vào sân hòa chung niềm vui cùng các học trò. Trên khán đài, gần 100.000 cules đã thể hiện đủ các cung bậc cảm xúc, từ nhảy nhót vui mừng đến hò hét cuồng loạn, hay thậm chí là ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Họ không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử Champions League.

“Chỉ có thể là Barca”, “Đơn giản đó là Barca”, “Không thể tin nổi”, “Khó tin”, “màn lội ngược dòng lịch sử”, “trận cầu điên rồ”, “thần kỳ”, “điều kỳ diệu”… và hàng loạt cụm từ hoa mỹ khác là những điều mà truyền thông, người hâm mộ làng túc cầu thế giới ca ngợi về chiến tích của thầy trò HLV Enrique.

Nhiều danh thủ bóng đá thế giới cũng thể hiện sự kinh ngạc trên trang cá nhân. Tiền vệ Juventus, Claudio Marchisio thốt lên “Ôi mẹ ơi”. Cựu tiền vệ Arsenal, Samir Nasri tỏ ra không tin vào mắt mình: “Thật không thể tin nổi! Barca”. Cựu trung vệ M.U, Rio Ferdinand thán phục: “Đây là màn ngược dòng đỉnh nhất lịch sử bóng đá”. Chân sút một thời của tuyển Anh, Gary Lineker ngỡ ngàng: “Không thể tin được. Đây là trận đấu tuyệt nhất từ trước tới nay”.

Viết lại lịch sử Champions League

Với màn lội ngược dòng không tưởng sau hai lượt trận, Barcelona vừa chính thức xác lập kỷ lục trong lịch sử Champions League: đội bóng đầu tiên lội ngược dòng thành công sau khi thua 0-4 ở lượt đi vòng đấu loại trực tiếp. Từng cá nhân Barca đã ghi đậm dấu ấn của mình trong chiến tích này. Messi có 94 bàn sau 113 trận Champions League, bám sát kình địch Ronaldo. Neymar phá kỷ lục kiến tạo của Champions League với 8 pha dọn cỗ. Luis Suarez thể hiện khả năng ghi bàn tuyệt đỉnh với việc ghi 64 bàn sau 65 trận chơi trên sân nhà Nou Camp. HLV Enrique dẫn dắt toàn thắng 15 trận sân nhà ở Champions League, ghi 50 bàn, chỉ thủng lưới 7 quả.

Chủ tịch Barcelona, Josep Bartomeu không tiếc lời ca ngợi chiến tích của đội bóng con cưng: “Chiến công của các cầu thủ đêm nay sẽ lưu danh sử sách. Kết quả này giúp chúng ta có thêm động lực ở Champions League năm nay”. HLV Enrique cũng không giấu nổi niềm vui mừng: “Chúng tôi đã mạo hiểm nhưng không bao giờ đánh mất niềm tin vượt qua PSG”. Barca trở thành đội đầu tiên giành quyền đi tiếp dù thua 4 bàn ở lượt đi.

Nhiều người cho rằng, chiến thắng của Barcelona trận này do may mắn, do sự “thiên vị” của trọng tài với hai tình huống thổi phạt đền có lợi cho Barca. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, tinh thần thi đấu bất khuất của đội bóng xứ Catalan đã “át vía” đối thủ. Thống kê cho thấy, PSG chỉ thực hiện thành công 4 đường chuyền kể từ phút 85 tới khi hết giờ (khoảng thời gian Barca ghi tới 3 bàn cuối), 3 trong số đó là những đường chuyền giao bóng sau bàn thua. Điều này cho thấy rõ, PSG đã “tự bắn vào chân mình”.

Chiến thắng của Barca khiến nhiều người liên tưởng tới màn ngược dòng kỳ diệu của M.U trước Bayern Munich ở chung kết Champions League 1999 cũng tại Nou Camp. Khi đó, Sir Alex Ferguson đã thốt lên rằng: “Không thể tin được, không thể tin được! Bóng đá thật đáng kinh ngạc”! Và ngày hôm nay, Nou Camp một lần nữa lại chứng kiến màn lội ngược dòng kinh điển khác. Và cả thế giới đã “cạn lời” ngợi ca Barcelona.

Huyền Mai