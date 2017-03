Ngày 18/3, tại TP Biên Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế-xã hội địa phương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những thành quả khá toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ ra một số hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội của Đồng Nai. Cụ thể, một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị công nghệ cao còn thấp; công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa có nhiều chuyển biến tích cực; vi phạm về thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng diễn biến phức tạp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần quan tâm hơn nữa, sớm khắc phục những hạn chế này để bảo đảm phát triển bền vững trong thời gian tới; đặc biệt lưu ý tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống tội phạm.

Đề cập đến một trong những vấn đề nóng hiện nay là tình trạng khai thác cát trái phép, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: “Việc cấp phép đã được yêu cầu tạm dừng. Tuy nhiên, không để tình trạng cấp phép cho khai thác cát rồi buông lỏng, để khai thác tràn lan, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Do đó, cần sự vào cuộc kiểm soát của lực lượng công an, tài nguyên và môi trường và các lực lượng khác. Đặc biệt, cơ quan công an cần điều tra, làm rõ sau lưng nhóm khai thác trái phép là những tổ chức tội phạm nào? Sao lại có chuyện nạo vét luồng lạch mà cát thì cho lên tàu còn bùn và rác để lại”?

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tập trung triển khai Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để xây dựng chính quyền các cấp trên địa bàn liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng Nai cần tiếp tục phát huy lợi thế về diện tích lớn, dân số đông, nằm trên trục giao thông của khu vực phát triển, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong quá trình phát triển, cần lựa chọn phát triển các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, các sản phẩm công nghệ cao, nhất là các sản phẩm điện tử, sản phẩm công nghệ thông tin, các dịch vụ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật cao... cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực, hệ thống trường nghề để đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của tỉnh, vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước yêu cầu công nghiệp hóa, gắn kết doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp FDI.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục; giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn và các vùng tái định cư; làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quan tâm hơn nữa đến bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước sông Đồng Nai, sông Thị Vải.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Đồng Nai tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm những khiếu kiện của công dân đối với những dự án thu hồi nhiều đất, nhiều hộ dân mất đất nhưng chưa được tạo việc làm. Phó Thủ tướng lưu ý, một số dự án kéo dài từ 5-7 năm chưa được đầu tư xây dựng dẫn đến đất còn bị bỏ hoang hóa; các khiếu nại, tố cáo của công dân mặc dù được UBND tỉnh quan tâm nhưng việc giải quyết chưa triệt để, công dân còn khiếu nại gay gắt lên các cơ quan Trung ương.

Triển khai chương trình công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các chương trình, giải pháp phòng chống tham nhũng. Kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực giao các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.