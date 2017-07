Bạn đã có giấc ngủ đêm rất ngon và đủ 8 giờ, nhưng khi tỉnh dậy và nhìn vào gương vẫn thấy mắt bị sưng.

Nguyên nhân chủ yếu gây sưng mắt là do giữ nước (hoặc phù nhẹ), tình trạng khá phổ biến và phần lớn vô hại. Tuy nhiên, đôi mắt sưng húp có thể do nhiều nguyên nhân sâu xa khác. Dưới đây là một số nguyên nhân có thể khiến mắt bạn sưng húp vào buổi sáng.

1. Ăn quá nhiều muối

Theo báo cáo trên tờ Medical News Today, quá nhiều muối trong cơ thể có thể gây phù hoặc sưng. Để cân bằng, chúng ta cần uống đủ nước và hạn chế muối. Nếu chúng ta ăn quá nhiều muối và không uống đủ nước, cơ thể sẽ giữ lượng dịch dư thừa để ngăn ngừa mất nước, khiến mắt bị sưng.

Phần lớn natri được hấp thu từ những thực phẩm chế biến sẵn như các bữa ăn sẵn, bánh mì, thịt xông khói và đồ uống. Theo CDC (Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ), natri thường có mặt trong những sản phẩm thực phẩm như pizza, bánh mì, thịt gia cầm, các loại súp, pho mát…Vì vậy, bạn nên chọn những thực phẩm chưa chế biến và chứa ít natri đồng thời uống nhiều nước.

2. Thiếu protein

Theo Trường Y Harvard, thiếu protein trong máu có thể do suy dinh dưỡng, bệnh thận và bệnh gan- những nguyên nhân gây phù. Điều này là do albumin (một loại protein) trong máu thấp. Vai trò của albumin là loại bỏ dịch dư thừa. Vì vậy cần đảm bảo ăn uống lành mạnh để cơ thể có thể sản xuất đủ albumin cần thiết.

3. Chức năng thận kém

Sưng quanh mắt, đặc biệt là vào buổi sáng có thể là dấu hiệu của bệnh thận. Theo Medical News Today, nguyên nhân là do thận không thể loại bỏ hết natri trong máu. Thừa natri có thể gây phù. Thận có thể cũng khiến albumin bị loại bỏ ra khỏi cơ thể khiến cơ thể ứ dịch, gây phù.

Các triệu chứng khác của bệnh thận mạn tính bao gồm buồn nôn, mệt mỏi, nôn, sưng chân và mắt cá chân, chán ăn, khô và ngứa da, đau lưng và đau khi đi tiểu. Vì vậy, nếu bạn có một vài hoặc tất cả những triệu chứng này kèm theo sưng mắt, hãy đi khám bác sĩ để kiểm tra bệnh thận.

4. Ăn quá nhiều tinh bột

Một nghiên cứu của Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều carbohydrat gây tiết nhiều insulin và giữ natri nhiều hơn. Càng nhiều natri, cơ thể càng giữ nước. Tránh xa thực phẩm chế biến sẵn và carborhydrat sẽ giúp chúng ta giảm nguy cơ bị phù. Hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên ăn carbohydrat dưới dạng tự nhiên nhất có thể như carbohydrat từ khoai tây thay vì bánh mì.

Theo Suckhoedoisong.vn