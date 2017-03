U20 Việt Nam nằm chung bảng với Pháp, Honduras và New Zealand tại U20 World Cup 2017.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rơi vào một bảng đấu không quá khó khăn

Như tin Báo Giao thông đăng tải, lá thăm may rủi đã đưa U20 Việt Nam nằm chung bảng E với Pháp, Honduras và New Zealand tại U20 World Cup 2017 . Nhiều ý kiến cho rằng, đây là bảng đấu dễ thở với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Vậy các đội bóng còn lại mạnh yếu ra sao?

U20 Pháp vừa vô địch châu Âu khi thắng U20 Italia 4-0 trong trận chung kết đương nhiên là ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp. Trong lịch sử, U20 Pháp từng 5 lần giành vé dự U20 World Cup và một lần lên ngôi vào năm 2013 với lứa Paul Pogba, Umtiti, Lucas Digne… Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ lục lăng cũng có tới 3 lần bị loại ngay từ vòng bảng. Trong đội hình hiện tại của U20 Pháp có hai cầu thủ nổi bật là Jean-Kevin Augustin (PSG) và Kylian Mbappe (Monaco). Bộ đôi này đã ghi tới 11 bàn ở giải U19 châu Âu.

U20 Honduras hiện đang là á quân giải U20 khu vực Concacaf. Trong trận chung kết, Honduras hòa Mỹ 0-0 sau 120 phút và thua ở loạt luân lưu. Honduras có 6 lần lọt tới U20 World Cup. Những lần tham gia của họ cũng không đều nhau. Honduras tham gia vào lần lượt các năm 1977, 1995, 1999, 2005, 2009 và 2015. Đáng chú ý, Honduras chưa lần nào vượt qua vòng bảng.

10 năm trở lại đây, U20 New Zealand có tới 4/5 lần tham dự U20 World Cup. Mặc dù vậy, thành tích của họ không mấy ấn tượng. Năm 2015 khi giải đấu được đăng cai tại quê nhà, New Zealand mới có lần đầu tiên lọt với vòng 1/8, còn lại, đội bóng châu Đại Dương đều dừng bước ở vòng bảng. Tại giải OFC U20 Championship 2016, New Zealand đăng quang khi đánh bại Vanuatu 5-0 trong trận chung kết.

Xét tương quan các đối thủ, rõ ràng U20 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về tấm vé đi tiếp nếu vận dụng được tối đa nguồn lực và có chiến thuật hợp lý. Trong khi đó, chia sẻ sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông không đặt mục tiêu phải đứng thứ hai hay thứ ba, quan trọng nhất là U20 Việt Nam phải thể hiện được bản sắc, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Phương Linh