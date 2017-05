Công an Q.Thủ Đức chính thức thông báo kết luận, khẳng định không có xâm hại tình dục tại trường tiểu học Lương Thế Vinh, Q.Thủ Đức. Cơ sở nào để công an khẳng định như vậy trong vụ việc từng gây dư luận trái chiều?

Cháu bé bị té ngã

Theo đó, sáng 17/5 đại diện Công an Q.Thủ Đức đã gặp, thông báo cho người tố cáo vụ việc là bà T.T.M.C (SN 1979, ngụ P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) về nội dung kết luận. Trước đó, ngày 9/5 từ kết quả điều tra, Công an Q.Thủ Đức chính thức ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác của bà C về việc con gái của bà, cháu N.T.P.N (SN 2010, là học sinh lớp 1/8) bị xâm hai tình dục tại trường tiểu học Lương Thế Vinh, Q.Thủ Đức. Quyết định này đã được liên ngành tố tụng, trong đó có Viện KSND cùng cấp đồng thuận, phê chuẩn.

Vụ tố cáo xâm hại tình dục ở trường tiểu học đã được cơ quan công an điều tra thận trọng, kỹ lưỡng, dựa trên các căn cứ khoa học

Theo kết luận, đêm 14/2 bà C đưa cháu N lên giường ngủ thì phát hiện quần có dính vết máu. Bà C truy hỏi thì cháu N kể bị 1 thanh niên xâm hại vào trưa cùng ngày ngay tại lớp học. Sáng hôm sau bà C đã đưa con đến bệnh viện Từ Dũ khám thì xác định có dấu vết trầy xước ở vùng kín. Trưa 15/2, bà đến Công an địa phương tố cáo và giao nộp 3 chiếc quần của cháu, trong đó có 2 quần dính dấu vết máu.

Sau nhiều lần bổ sung đơn tố cáo, bà C tố cáo đích danh N.T.Đ – là nhân viên hợp đồng tại trường đã có hành vi xâm hại con mình. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Ban đầu Công an có lấy lời khai cháu N trong sự giám hộ của bà C. Cháu N khai báo, trưa 14/2 sau khi ăn trưa có cùng 1 số bạn về lớp học. Lúc này N có nhảy lên bàn đùa giỡn, do bất cẩn nên bị té từ trên bàn xuống đất, va vào cạnh bàn có móc treo cặp gây chảy máu ở vùng kín. N tự vào nhà vệ sinh lau vết máu rồi ra nằm ngủ với các bạn mà không báo cho giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu biết.

Khi về nhà, bà C gặng hỏi thì cháu N ban đầu khai bị té. Tuy nhiên vì bà C không tin, gặng hỏi liên tục nên cháu N đã nói dối có 1 người thanh niên xâm hại.

Cơ quan công an cũng đã lấy lời khai của 3 bạn học cùng lớp với cháu N. Các cháu này khai báo đều thống nhất nội dung: thấy N bị té từ trên bàn xuống khi đùa giỡn. Kết quả thực nghiệm điều tra hiện trường cũng trùng khớp với lời khai của các cháu bé.

Giám định AND của 5 người

Kết quả giám định của trung tâm giám định pháp y TP.HCM khẳng định, cháu N không bị rách màng trinh, 2 mép vùng kín có tụ máu bầm, có tề bào nam trong dịch âm đạo…

Để đảm bảo quá trình điều tra thận trọng, Công an Q.Thủ Đức đã nhiều lần yêu cầu giám định các nội dung, trong đó có trưng cầu giám định AND của 5 người (3 người làm việc trong trường, hoặc có người thân làm việc tại trường và 2 người thân của cháu N).

Trường Lương Thế Vinh - nơi xảy ra sự việc, dẫn đến nội dung tố cáo của phụ huynh.

Theo giải thích của cơ quan giám định, việc hình thành tế bào nam trong vùng kín cháu N có thể là qua trung gian như các vật dụng. Thực tế kết quả điều tra cho thấy, vợ chồng bà C trong chiều 14/2 có việc bận nên nhờ em gái đón cháu N đưa về tiệm hớt tóc của người này.

Tại đây, người nhà có tắm cho cháu N và lau bằng khăn hay dùng ở tiệm hớt tóc. Đây có thể là 1 trong các khả năng dẫn tới việc xuất hiện tế bào nam trong vùng kín cháu N. Tuy nhiên tế bào nam này không đủ lượng để giám định, để so sánh, truy nguyên là của ai.

Đáng nói công tác giám định cho thấy, có tồn tại mẫu AND của cha cháu N trên đáy quần lót của bé. Người cha này khai báo với công an, ông thường xuyên sắp xếp quần áo cho con bỏ vào ngăn tủ hay cho vào cặp xách của cháu.

Mẫu AND của 4 người khác, trong đó có ông Đ – người bị tố cáo, không hiện diện trong dấu vết vật chứng mà bà C giao nộp cho cơ quan điều tra.

Riêng về ông Đ - nhân viên giảng dạy tin học ở trường. Lời khai của ông này và xác định của cơ quan điều tra, trong ngày 14/2 ông không xuất hiện ở trường tiểu học Lương Thế Vinh mà cả ngày chăm sóc 2 con đang bị bệnh ở bệnh viện Nhi đồng 2.

Dư luận hoài nghi về camera số 4 trong tổng số 8 camera bố trí quanh trường Lương Thế Vinh bị ngừng hoạt động vào trưa 14/2. Đến nay Công an làm rõ, camera này tạm dừng hoạt động là do người lao công ngắt nguồn điện hội trường, không hay biết nguồn điện camera kết nối ở hội trường. Đáng nói là camera số 4 này không quan sát được lớp học 1/8 mà chỉ ở phần sân sau của trường. Toàn bộ các camera khác hoạt động bình thường, quan sát mọi ngóc ngách đã được công an trích xuất hình ảnh để điều tra, để làm rõ...

Từ cơ sở điều tra hiện trường, từ lời khai của người liên quan, giám định mẫu AND của nhiều người, căn cứ khoa học hình sự, Công an Q.Thủ Đức khẳng định “không có và không thể xảy ra xâm hại tình dục ở trường tiểu học Lương Thế Vinh vào ngày 14/2 và cháu N không có dấu hiệu bị xâm hại trước ngày 14/2”.