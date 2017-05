Ngày 13/5, Công an tỉnh Bến Tre thông tin về vụ việc người đàn ông không mặc quần áo, thân thể biến dạng nằm chết ở đường Nguyễn Thị Định (xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) gây xôn xao dư luận.

Theo đó, rạng sáng ngày 11/5, quần chúng nhân dân phát hiện trên đường Nguyễn Thị Định có một xác chết bị biến dạng; trên người không mặc quần áo và chưa rõ tung tích, lai lịch.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn rồi kéo lê nạn nhân mấy chục km.

Thông tin trên được báo về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh. Qua rà soát xác minh được biết nạn nhân có tên Trần Thanh Hoài, sinh năm 1985, ngụ xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Anh Hoài là công nhân của Xí nghiệp chế biến thủy sản tại ấp An Thuận, xã An Thủy, huyện Ba Tri. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự và Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) xuống phối hợp tiến hành xác minh vụ việc trên.

Kết quả bước đầu nhận định anh Hoài là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông.

Cơ quan công an khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn

Theo đó, khoảng 21h ngày 10/5, anh Hoài điều khiển xe cùng một người tên Nguyễn Văn Tho đi nhậu ở quán. Khoảng 22h30 2 anh đi về. Anh Hoài điều khiển xe chở Tho đến gần khu vực ngã tư Làng Mới (xã An Ngãi Trung, tỉnh lộ 885), do phát hiện phía trước có cảnh sát giao thông nên cho xe dừng lại. Tho xuống xe đi bộ về nhà ngủ, Hoài ở lại một mình.

Khoảng 22h45, Hoài đậu xe cạnh đường, nằm dài trên đường ngủ. Lúc này có ông Phạm Văn Dưỡng (SN 1964, thường trú Ba Tri) điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 71A-02126, trên xe chở anh Bùi Văn Hưng (SN 1974, ở cùng địa phương, là chủ xe ô tô) lưu thông theo hướng từ Giồng Trôm về Ba Tri, đã cán qua người của anh Trần Thanh Hoài.

Do hoảng loạn nên ông Dưỡng đã điều khiển xe theo hướng về Ba Tri (với thi thể của anh Hoài vướng trong gầm xe) vòng về ngã tư Mỹ Hòa, đến xã Tân Xuân rồi qua cống đập Ba Lai theo hướng ngã ba Cây Trôm (huyện Bình Đại) về cầu An Hóa (huyện Châu Thành) rồi về xã Phú Hưng, TP Bến Tre. Khi đến đoạn đường Nguyễn Thị Định khu vực gần đường vào bãi rác thuộc xã Phú Hưng (TP Bến Tre), trong lúc ông Dưỡng quay đầu xe, thi thể nạn nhân đã rơi xuống đường. Sau đó anh Hưng thay ông Dưỡng lái xe về nhà ngủ.

Đến sáng ngày 12/5, ông Dưỡng và anh Hưng đến cơ quan công an tự thú và trình bày lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn liên quan cái chết của Trần Thanh Hoài. Theo lời khai của 2 người này, cả hai không hề hay biết có thi thể nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ô tô trong suốt quãng đường lái xe sau khi gây tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

