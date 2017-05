Chu Ngọc Hải, cán bộ tín dụng của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Krông Bông (Đắk Lắk) bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ làm giả hàng loạt hồ sơ khách hàng vay tiền, rút hơn 100 tỉ đồng.

Chiều 17.5, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này cùng Công an H.Krông Bông đã tiến hành bắt khẩn cấp Chu Ngọc Hải (33 tuổi, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng .

Chu Ngọc Hải là cán bộ tín dụng của Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh H.Krông Bông. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ giữa năm 2015 đến tháng 2.2017, Hải lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm giả hàng loạt hồ sơ khách hàng vay tiền, rút hơn 100 tỉ đồng tại chi nhánh ngân hàng này để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra.

Trung Chuyên