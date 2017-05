Một cán bộ tín dụng ngân hàng đã làm giả hồ sơ chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng.

Chiều 17-5, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Chu Ngọc Hải (SN 1984, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Chu Ngọc Hải là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chi nhánh huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk).

Ảnh minh họa

Theo đại tá Nguyễn Xuân Ngọc, Trưởng Công an huyện Krông Bông, Công an huyện Krông Bông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) tiến hành bắt khẩn cấp Chu Ngọc Hải vào tối 16-5 để làm rõ hành vi làm giả hồ sơ để chiếm đoạt tài sản. Số tiền đối tượng chiếm đoạt là trên 100 tỉ đồng.

Thông tin ban đầu cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2015 đến tháng 2-2017, Hải đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm giả hồ sơ của khách hàng vay tiền tại Ngân hàng NN-PTNT huyện Krông Bông để rút hơn 123 tỉ đồng và chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, còn nợ hơn 118 tỉ đồng.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Krông Bông, đối tượng Chu Ngọc Hải làm giả hồ sơ chiếm đoạt tài sản đã rõ. Tuy nhiên, hiện đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng phân loại các hồ sơ để xác định hồ sơ nào là thật, hồ sơ nào giả mới biết chính xác số tiền chiếm đoạt.

C. Nguyên